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Йо-хо-хо, и бутылка горилки

03 апреля 2018, 15:09  •  135 • Карикатуры

Черноморский флот готов патрулировать Азовское и Черное моря после захвата украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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