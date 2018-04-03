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Йо-хо-хо, и бутылка горилки
03 апреля 2018, 15:09 • 135 • Карикатуры
Черноморский флот готов патрулировать Азовское и Черное моря после захвата украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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