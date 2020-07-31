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Йо-хо-хо без бутылки рома. 50 лет британский флот не берет ни капли в рот

31 июля 2020, 09:05  •  143 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Это была настоящая смена эпохи, чертовски болезненная, рассказывали британские моряки после того, как их лишили ежедневной порции горячительного напитка. Матросы встретили запрет на алкоголь в штыки и были очень недовольны. 31 июля 1970 года им выдали последнюю чарку рома. В связи с этим событием матросы надели траурные повязки, а где-то даже были организованы торжественные похороны, когда за черным гробом шествовал небольшой оркестр. С тех пор этот день в народе называют Днем черной чарки. До этого на протяжении нескольких веков на кораблях британского королевского флота всем ежедневно выдавали винное довольствие.
Причем на ром перешли не сразу. До конца XVII века морякам выдавали пиво – по четыре с половиной литра на человека в день. Любой человек будет поражен таким количеством: выпить три полторашки одному мужику – это и сейчас не каждый сможет. Но тогда был один секрет, рассказал в интервью радио Sputnik председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.
"Пиво не было регламентировано уставом, и его по-страшному разводили водой. То есть это был легкий хмельной напиток. А потом, смотря в каких условиях его пить. Тогдашние моряки жили в невыносимых условиях. Сырые кубрики, ветер и волны, тяжелая работа с парусами – все это требовало снятия нервного напряжения и дополнительного сугрева".
В качестве этого сугрева пиво продержалось недолго, поскольку в жаркую погоду оно быстро скисало, и в дальние походы брать его было бесполезно. Янтарный напиток стали заменять вином, а к рому перешли, когда Британия в 1655 году отбила Ямайку у Испании, и три столетия британский флот пил ром. Причем, в России он всегда считался пиратским напитком, а вот у англичан его называют "кровью адмирала Нельсона", отмечает Константин Стрельбицкий.
"Считается, что тело адмирала Нельсона было законсервировано в роме после его гибели в битве при Трафальгаре. На самом деле его законсервировали в бочке с коньяком и доставили на родину, чтобы торжественно захоронить. Кстати, такое было и в других флотах. Например, в американском флоте тела доставляли в бочонках с виски".
Одно время британским морякам выдавали по две пинты рома (1 пинта = 0,57 л), т.е. больше литра крепкого алкоголя на человека в день, что приводило к пьянству на кораблях. Поэтому ром стали разбавлять подслащенной водой в пропорции две пинты воды на полпинты рома. Веселящий коктейль назвали грогом в честь адмирала Эдварда Вернона по прозвищу Старый Грог (по названию ткани грограм, из которой шились в то время морские камзолы). Именно он прервал этот зловредный обычай, считая, что матросы от крепкого напитка морально разлагаются и превращаются в рабов своих низменных страстей.
Впрочем, даже эти меры не привели к прекращению массового алкоголизма на флоте, несмотря на то, что вплоть до конца XIX века моряков за пьянство пороли плетьми.
Однако, по словам председателя правления Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, было бы неправильным делать вывод о том, что в течение столетий британский флот находился в руках полупьяных моряков.
"В любом флотском языке есть такое выражение – пьяный как матрос. Напиться может каждый. Это зависит не от того, сколько выпил, а от организма человека. Как правило, на кораблях служили такие здоровяки, у которых было бычье телосложение. К тому же и ром был сильно разбавлен водой. А в целом оценивать флот нужно не по пьющим морякам, а по его боевым делам. Британский королевский флот с давних времен считался самым сильным флотом в мире".
По официальной версии, британцы отказались от выдачи рома из-за опасений, что матросы под воздействием спиртного не смогут управлять все более сложными системами вооружения и навигации.
А вот по мнению Константина Стрельбицкого, на роме просто решили сэкономить, а вырученные деньги направить на строительство новых кораблей.
Как бы то ни было, сегодня официально опрокинуть чарку Black Tot разрешено только в день рождения Ее Величества Королевы, 21 апреля.
Ради справедливости скажем, что пили во всех флотах. Например, в русском флоте матросам тоже полагалась ежедневная чарка водки, так называемые "морские 120 граммов". Чтобы матрос не опьянел, их делили на две части – две трети давали в обед и одну треть вечером. Причем, матрос мог отказаться от чарки, а взамен получить компенсацию деньгами, которые ему выдавали при выходе в запас.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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