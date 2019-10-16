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Йемен - не чета Норвегии: Составлен список самых безопасных стран для женщин

16 октября 2019, 19:39  •  39 • В мире
Составлен список самых безопасных стран для женщин. Топ возглавила Норвегия, антилидером назван Йемен.
Норвегия является самой безопасной и удобной страной в мире для женского населения планеты. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
В исследовании, которое организовал журнал National Geographic, приняли участие эксперты Института исследования проблем мира в Осло и Джорджтаунского института по вопросам женщин, мира и безопасности. Всего было проанализировано 167 стран.
Акцент делался на справедливости, безопасности и вовлечённости женщин в жизнь страны.
В итоге топ-3 сформировали Норвегия, Швейцария и Финляндия. Антилидерами стали Сирия, Афганистан и Йемен.

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