Йемен - не чета Норвегии: Составлен список самых безопасных стран для женщин

Норвегия является самой безопасной и удобной страной в мире для женского населения планеты. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

В исследовании, которое организовал журнал National Geographic, приняли участие эксперты Института исследования проблем мира в Осло и Джорджтаунского института по вопросам женщин, мира и безопасности. Всего было проанализировано 167 стран.

Акцент делался на справедливости, безопасности и вовлечённости женщин в жизнь страны.

В итоге топ-3 сформировали Норвегия, Швейцария и Финляндия. Антилидерами стали Сирия, Афганистан и Йемен.