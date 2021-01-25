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Языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход»
25 января 2021, 16:15 • 120 • Украина
Русский язык на Украине после событий 2 мая уже не сможет стать поводом для бунта, но продолжит озлоблять население, и если региональные элиты захотят отделиться, то они получат поддержку в том числе и по линии языка. Подробнее — в материале ФАН.
Опасения Гордона
Украинский журналист Дмитрий Гордон жестко раскритиковал политику украинизации в стране. Он добавил, что эти меры могут привести к распаду Украины.
По его словам, на западе Украины или в Киеве обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания не вызовет проблем у жителей, однако на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна.
В начале января на Украине заработал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которым вся сфера обслуживания переходит на украинский.
Этот процесс уже идет
Политолог Максим Жаров рассказал, что, поскольку на Украине Гордона небезосновательно считают связанным с СБУ, вброс от его имени тезиса о «языковом» расколе Украины является отвлекающим маневром украинских властей.
Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов иронизирует, что Дмитрий Гордон, похоже, и не заметил, что этот сценарий на Украине уже происходит.
Политолог Юрий Якорь считает, что нет ничего более разрушительного для государства, чем законы, которые не будут исполнять. Особенно на землях Левобережной Украины, помнящей о своей вольности и гордящейся ей.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Максим Врчный
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