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Языком истеблишмента: Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

21 августа 2018, 10:24  •  118 • В мире
Президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он допускает отмену антироссийских санкций. Американский лидер заявил, что для этого Москва должна сделать Вашингтону «что-то хорошее», в частности, в рамках сирийского урегулирования или ситуации на Украине. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в ходе личных бесед ни разу не поднимал вопрос об отмене ограничений. По мнению экспертов, Трамп старается заручиться поддержкой избирателей в преддверии выборов в конгресс, а потому делает заявления, присущие американскому истеблишменту. Подобная позиция Соединённых Штатов, отмечают аналитики, не предполагает паритетного сотрудничества и самостоятельности других государств.
 
Reuters © Leah Millis
 

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снять антироссийские санкции в том случае, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном. Американский лидер отметил, что готов рассмотреть этот вопрос, если Россия предпримет «определённые шаги» в совместной с США работе по сирийской и украинской проблемам.

«Я вообще не рассматриваю это. Нет. Я бы подумал об этом, если бы они сделали что-то хорошее для нас. Есть много вопросов, которые мы могли бы разрешить друг для друга», — заявил Трамп агентству Reuters.

По его мнению, у двух стран есть много общих направлений, по которым можно сотрудничать, включая ситуации на Украине и в Сирии. Глава Соединённых Штатов добавил, что президент РФ Владимир Путин не поднимал вопрос о снятии антироссийских санкций во время июльского саммита в Хельсинки.

Как сообщил Трамп, в ходе диалога обсуждались вопросы, посвящённые Израилю и его безопасности, трубопроводу «Северный поток — 2», конфликтам в САР и на территории Донбасса. Глава Белого дома также в очередной раз подчеркнул, что двухчасовая встреча в закрытом режиме прошла в «очень хорошем» ключе.

«Конечно, я упомянул Крым. Я всегда упоминаю Крым, когда говорю об Украине. У нас с Путиным была очень хорошая дискуссия. Полагаю, что это была очень хорошая беседа для обеих сторон. Я упомянул и про газопровод, который будет поставлять газ в Германию», — сказал американский президент.

Напомним, 8 августа Госдеп США анонсировал новый пакет санкций, направленных против российских банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения. Эти ограничительные меры связывают с отравлением в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом нет никаких доказательств причастности России к данному инциденту. Вступить в силу санкции должны 22 августа.

Параллельно с этим группа сенаторов разработала новый законопроект, призывающий Трампа «поддержать усилия по противодействию вмешательству российского правительства и прочих иностранных игроков в деятельность госучреждений Соединённых Штатов, а также в демократические процессы в стране». Среди прочего в проекте упоминаются Крым, восток Украины и Сирия.

«Трамп уподобился американскому политическому истеблишменту»

Трамп пытается укрепить собственные позиции перед промежуточными выборами в конгресс. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Для Москвы, по его мнению, слова главы Белого дома скорее выглядят как определённый ультиматум, чем предложение о сотрудничестве.

«Совершенно очевидно, что Россия не может пойти на уступки по Сирии, особенно в преддверии полного «очищения» территории САР от ИГИЛ* и ряда других группировок. Вероятно подобного рода заявления могло быть сделано в преддверии штурма района Идлиб и провинции Хама сирийскими войсками... Что касается Украины, то здесь ситуация зашла в тупик, США не являются ни гарантом, ни участником нормандского формата», — заявил Безпалько в беседе с RT.

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Он также добавил, что не совсем понятно, какие уступки американская сторона ожидает от России по украинскому вопросу.

«Если в данной ситуации имеется в виду то, что озвучил Волкер, а он требовал односторонних уступок, передачи контроля над границей украинским силовикам, то подобный подход неприемлем. Это противоречит духу, буквам Минских соглашений. Украина даже не собирается делать вид, что хочет их исполнять», — заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта считает, что Трамп немного отошёл от своей позиции, которая заключается в необходимости договариваться с Россией.

«Теперь он начинает использовать язык американского истеблишмента, для США — нет партнёров, нет тех, с кем они готовы обсуждать какие-то важные проблемы, а они хотят — Трамп имеет в виду, что Россия должна сдать все свои позиции и выполнять указания американских коллег. Нужна капитуляция, и когда США нам что-то предлагают по Украине, по Сирии — это означает, что мы должны принять требования и прекратить самостоятельную внешнюю политику», — сказал Почта в разговоре с RT.

По его словам, самостоятельность других государств вызывает у Америки раздражение. 

Торговая война с Китаем

В интервью Reuters американский лидер также отметил, что не ожидает существенного прогресса от предстоящих 22—23 августа торговых переговоров между представителями США и Китая в Вашингтоне. Китайскую делегацию возглавит замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

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Трамп подчеркнул, что у него «нет временных рамок» для прекращения торгового спора с Китаем.

Ещё в марте Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», после чего Пекин ввёл ответные пошлины в отношении товаров из Соединённых Штатов. Стороны несколько раз расширяли объёмы тарифного противостояния, а в Китае обвинили США в разжигании «крупнейшей в экономической истории торговой войны».

При этом сам хозяин Белого дома в начале августа отметил, что торговые пошлины «работают намного лучше, чем кто-либо ожидал», принося заметную прибыль американской промышленности и такие же убытки китайской экономике. В Пекине с такой оценкой не согласились. 

«Мне необходима поддержка»

Кроме того, президент США выразил уверенность в том, что Китай и страны ЕС манипулируют курсами своих национальных валют. 

«Китай, безусловно, манипулирует своей валютой, и я думаю, что такие же манипуляции проводятся с евро», — заявил Трамп.

По его словам, Соединённые Штаты «решительно ведут переговоры с другими странами». При этом он раскритиковал проводимую Федеральной резервной службой политику планомерного повышения базовой процентной ставки и отметил, что он недоволен главой ФРС Джеромом Пауэллом.

«Мы должны победить, но мне необходима поддержка со стороны ФРС», — отметил Трамп.

С момента инаугурации Трампа в январе 2017 года Федрезерв уже пять раз повышал базовую процентную ставку, и в середине июня этот показатель был повышен до 1,75-2%. Ожидается, что до конца 2019 года базовая ставка может быть повышена ещё пять раз.

Отношения с КНДР, Ираном и Турцией

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Говоря о внешней политике, президент Соединённых Штатов не исключил, что в будущем он вновь встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он отказался напрямую комментировать этот вопрос, однако отметил, что «скорее всего» встретился бы с главой КНДР.

«Я остановил ядерные испытания (КНДР. — RT). Я остановил ракетные испытания. Япония в восторге. Что произойдёт дальше? Кто знает? Посмотрим», — заявил он.

Трамп добавил, что хорошо поладил с Кимом и между ними возникла «хорошая химия», как и позднее с Путиным.

Исторический саммит США — КНДР на высшем уровне прошёл в Сингапуре 12 июня. По его итогам было подписано совместное заявление, в котором Вашингтон взял на себя обязательство предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.

Дональд Трампа также выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. По словам американского лидера, если Рухани хочет встретиться с ним, «то хорошо», в противном случае ему «нет до этого никакого дела». При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон не обращался в Тегеран с предложением о переговорах.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что проведение переговоров между Трампом и Рухани возможно только в том случае, если Вашингтон убедит Тегеран в том, что он «надёжный партнёр».

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке и Афганистане в частности, президент США заметил, что находится в постоянном пересмотре американской политики в этом регионе.

«Нам ни в коем случае не следовало заходить на Ближний Восток. Это была самая большая ошибка в истории нашей страны», — заметил Трамп.

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Отвечая на вопрос о санкциях в отношении Турции, Трамп заметил, что ему нравится эта страна и её народ, а его отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом были очень хорошими до недавнего времени. Но, как добавил глава Белого дома, это не может быть «улицей с односторонним движением».

Перейдя к теме американского пастора Эндрю Брансона, Трамп подтвердил своё причастность к освобождению Израилем гражданки Турции Эбры Озкан. По его словам, в качестве ответной услуги он ожидал, что Анкара освободит американца, обвиняемого в связях с террористами и участии в попытке госпереворота в 2016 году, но этого не произошло.

«Меня очень печалит то, что делает Турция. Я думаю, что они совершают ужасную ошибку. Никаких уступок не будет», — заявил Трамп.

Напомним, что в начале августа Минфин США ввёл санкции в отношении двух членов правительства Турции — министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Затем Вашингтон объявил о повышении пошлин на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно, что привело к обвалу национальной валюты страны — турецкой лиры. Анкара обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с подобным шагом. При этом на прошлой неделе в США заявили о готовности расширить финансовые ограничения в отношении Турции.

Социальные медиа

Также в интервью Трамп затронул тему регулирования сообщений в социальных сетях, в том числе Facebook и Twitter. По его словам, очень опасна ситуация, при которой руководство подобных интернет-площадок на своё усмотрение удаляет чьи-либо аккаунты из сервиса.

«Не буду называть имён, но когда кое-кого убирают с Twitter или Facebook, когда эти сервисы принимают такое решение, это очень опасно, поскольку завтра убрать могут вас», — заметил Трамп.

За последний месяц ряд социальных сервисов (Apple, YouTube, Facebook, Spotify, Twitter и другие) удалил или временно заблокировал аккаунты главы сайта Infowars, американского блогера-конспиролога Алекса Джонса. В соцсетях объяснили эти шаги тем, что он якобы нарушил пользовательские соглашения.

44-летний американец известен своими сюжетами о различных теориях заговора и разоблачениях различных структур, включая политические и финансовые.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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