"Язык животных": экс-депутат Украины объявил войну русской "мове"

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Бывший нардеп Украины заявил, что политика Киева сводится к защите русскоязычного населения

Бывший украинский депутат, экс-представитель фракции "Народного фронта" Леонид Емец назвал русский "языком животных", которые "способны стрелять медика на поле боя".

По мнению политика, действующая политика Киева направлена на "защиту" русского языка, на котором общаются друг с другом "агрессоры", вторгшиеся на чужую землю и убивающие проживающих там людей, в то время как президент Украины Владимир Зеленский решил, по его словам, выступить в пользу русскоязычного населения, защищая свое "монобольшинство".

"Может быть команде Зеленского сегодня кажется, что таким образом они поднимут свои рейтинги через русскоязычный электорат? Нет, скажу я им! Так вы сплачиваете тех, кому не все равно! И когда мы встанем на оборону Украины, посмотрим, кто встанет вместе с вами", – написал в Facebook Емец.

Как отмечает "Страна.ua", экс-депутат сделал соответствующее заявление после принимаемого закона об отсрочке перехода русскоязычных школьников на учебную программу на украинском языке на трехлетний период. Законопроект предлагает отложить украинизацию школ до 1 сентября 2023 года. Рассмотрение законопроекта должно состояться в Верховной раде 16 июля.

"Утро.ру" писало, что закон об украинизации предполагает изучение всей литературы русских классиков на украинском языке с начальных классов. Не менее 80% школьных предметов будут преподаваться на украинском языке. Самостоятельные программы на русском языке отменяются, а ученики могут изучать на нем лишь отдельные школьные дисциплины.