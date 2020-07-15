Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Главная / Политика

"Язык животных": экс-депутат Украины объявил войну русской "мове"

15 июля 2020, 20:00  •  99 • Политика
Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший нардеп Украины заявил, что политика Киева сводится к защите русскоязычного населения
Бывший украинский депутат, экс-представитель фракции "Народного фронта" Леонид Емец назвал русский "языком животных", которые "способны стрелять медика на поле боя".
По мнению политика, действующая политика Киева направлена на "защиту" русского языка, на котором общаются друг с другом "агрессоры", вторгшиеся на чужую землю и убивающие проживающих там людей, в то время как президент Украины Владимир Зеленский решил, по его словам, выступить в пользу русскоязычного населения, защищая свое "монобольшинство".
"Может быть команде Зеленского сегодня кажется, что таким образом они поднимут свои рейтинги через русскоязычный электорат? Нет, скажу я им! Так вы сплачиваете тех, кому не все равно! И когда мы встанем на оборону Украины, посмотрим, кто встанет вместе с вами", – написал в Facebook Емец.
Как отмечает "Страна.ua", экс-депутат сделал соответствующее заявление после принимаемого закона об отсрочке перехода русскоязычных школьников на учебную программу на украинском языке на трехлетний период. Законопроект предлагает отложить украинизацию школ до 1 сентября 2023 года. Рассмотрение законопроекта должно состояться в Верховной раде 16 июля.
"Утро.ру" писало, что закон об украинизации предполагает изучение всей литературы русских классиков на украинском языке с начальных классов. Не менее 80% школьных предметов будут преподаваться на украинском языке. Самостоятельные программы на русском языке отменяются, а ученики могут изучать на нем лишь отдельные школьные дисциплины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
15 июля 2020, 14:00
"Страшно представить": Азаров обнаружил на Украине новую область
15 июля 2020, 11:00
Попытка Киева заставить Москву выйти из Минских соглашений провалилась
15 июля 2020, 08:00
"Турция выступит, не колеблясь": Эрдоган пригрозил Армении военным вмешательством
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.