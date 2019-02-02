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Язык требований США неприемлем для России: Эксперт назвал туманными перспективы отношений двух стран

02 февраля 2019, 03:54  •  69 • Политика
Политолог Владимир Оленченко считает туманными перспективы отношений США и России, поскольку Вашингтон говорит исключительно на языке требований, что абсолютно неприемлемо для Москвы.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что за заявлениями американского президента о намерении улучшить отношения с Москвой вряд ли последуют какие-то конкретные действия. По его мнению, Вашингтон разговаривает только на языке требований, что абсолютно неприемлемо для Москвы.
Эксперт отметил, что изначально у Дональда Трампа была здравая позиция, однако в настоящий момент он все дальше уходит от здравомыслия и приближается к позиции своих оппонентов. "До недавнего времени можно было провести какие-то различия между антироссийскими выпадами со стороны представителей Демократической партии и выпадами Трампа", - пояснил эксперт в беседе с информагентством "Экономика Сегодня", подчеркнув, что сейчас он не видит каких-то различий в позиции этих двух сторон. "И те, и другие ведут агрессивно-конфронтационную линию в отношении России", -добавил эксперт.
Оленченко прокомментировал расхожее утверждение американского руководства о том, что оно давно бы отменило санкции в отношении России, если бы Москва доказала, что их надо отменять. Здесь, по словам эксперта, позиция России очень проста: "не мы эти санкции вводили, и не нам доказывать, почему от них надо отказываться".
Перспективы взаимоотношений Москвы и Вашингтона представляются эксперту туманными, поскольку слишком мало времени осталось до следующих президентских выборов в США.
"Мне кажется, что Трамп и его команда чувствуют себя неуверенно в общении с Москвой. И эта неуверенность мешает им вести конструктивный диалог с Россией", - предположил собеседник издания, пояснив, что всё, на что способно сейчас американское руководство, - "оперировать требованиями, а такой подход нам не интересен".

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