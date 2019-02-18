Язык до полюса доведет: Уильямсон защитит Арктику от русских

Для защиты северного фланга НАТО от «российской агрессии» Великобритания усилит свое военное присутствие в Арктическом регионе. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, выступая на военной базе Бардуфосс в Норвегии, сообщает The Telegraph.

«Не имеет значения, будем ли мы оттачивать наше мастерство при минусовой температуре, учиться у Норвегии — старого союзника, или же отслеживать угрозы, исходящие от подводных лодок [России] — мы будем бдительны относительно новых вызовов», — заявил политик.

Уильямсон добавил, что по новой 10-летней программе 1 тыс. британских морских пехотинцев будет каждый год проходить обучение с норвежскими военнослужащими. Кроме того, будет сформирована особая арктическая бригада, отмечает ФАН.

К 2020 году над Арктикой будут совершать патрульные полеты противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, добавил министр. Их задача — «сдерживать активность российских субмарин, плавающих так же интенсивно, как в холодную войну».

Девять новых самолетов Poseidon поступят на авиабазу Лоссимут в Шотландии. Кроме патрулирования арктических морей, британские летчики будут защищать свои ядерные субмарины.

По данным Telegraph, прилет Уильямсона в Норвегию состоялся на фоне шквала критики, обрушившегося на министра после неосторожных слов о желании направить британский авианосец Queen Elizabeth в неспокойную зону в Южно-Китайском море, где происходит «холодный» конфликт между Китаем и США. Из-за слов Уильямсона, пишет газета, сорвался официальный визит министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда в КНР. Официальных заявлений об этом визите не было, однако источники сообщали, что подготовка к «китайскому путешествию» шла очень активно.

Экс-первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в разговоре с НСН заявил, что угроза в Арктике существовала всегда, и регион крайне важен.

«В Арктике всегда была угроза. В Арктике находятся запасы [природных ископаемых]. В этом плане кто первый сумеет добираться до таких запасов — это приоритет. Поэтому развитие таких компонентов, как авиация, имеет для Арктики большое значение», — убежден адмирал.

Стоит отметить, что министр обороны Британии Гэвин Уильямсон на антироссийскую риторику не скупится. В феврале 2019 года он уже заявил, что Российская Федерация должна «заплатить высокую цену» за свои «провокации». Ранее он же заявил, что Лондон «не позволит Кремлю переписывать итоги «холодной войны». К «переписыванию итогов» министр относит усиление военного присутствия России в арктическом регионе, с которым Лондон намерен бороться с помощью новой оборонной стратегии в Арктике.

«Угрозы, c которыми мы сталкиваемся, становятся все больше. <...> Одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня — Россия», — говорит Уильямсон.

Военно-морские силы стран НАТО наращивают интенсивность своих операций у берегов России, ранее заявил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев. При этом наша страна сможет дать отпор на любую угрозу со стороны любого противника, подчеркнул он.

«Силы Военно-морского флота России будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов», — добавил Королев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже предупреждал, что альянс ответит на военное присутствие России в Арктике увеличением своего присутствие в регионе.

Россия, в свою очередь, примет меры в связи с планами Норвегии по оборудованию в Северной Атлантике — в городе Тромсе — порта для приема атомных подводных лодок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В декабре прошлого года командующий российским Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что риск возникновения конфликтов в Арктическом регионе увеличивается. По словам военного, это связано с тем, что в ближайшей перспективе военное присутствие сил НАТО в Арктике также будет расти.

Комсевфлота отметил, что сейчас растут масштабы разведки и учений Альянса в Норвегии и Норвежском море. Он напомнил, что крупнейшие учения военных союзников Trident Juncture-2018 также прошли в Норвегии. Кроме того, адмирал рассказал, что к ведению разведки в Баренцевом море в этом году впервые привлекли разведывательные дроны Global Hawk ВВС США, а также самолеты стратегической разведывательной авиации Sentinel ВВС Великобритании.