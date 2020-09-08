|
Язык до Киева доведёт? Найдены трое "похищенных" белорусских оппозиционеров
08 сентября 2020, 16:15 • 192 • Политика
Найдены трое "похищенных" или "пропавших без вести" белорусских оппозиционеров, членов так называемого Координационного совета. Довёл ли язык до Киева?
Причина исчезновения оппозиционеров оказалась банальна - все трое хотели попросту сбежать на Украину. К братьям по разуму. По данным телеканала "Беларусь-1", члены так называемого Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. На данный момент они находятся на территории Украины.
"Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - сообщили журналисты.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что Колесникова похищена неизвестными в центре Минска. По словам очевидцев, люди в масках затолкали женщину в микроавтобус, который скрылся в неизвестном направлении. В соцсетях даже появилось видео с этим микроавтобусом, однако сам момент похищения на камеру не попал. Правоохранительные органы Белоруссии утверждают, что не задерживали Колесникову или её сторонников.
При этом в Берлине уже успели возложить ответственность за "похищение" Колесниковой на официальный Минск.
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 сентября 2020, 17:15
|
06 сентября 2020, 12:55
|
04 сентября 2020, 04:05
|
05 сентября 2020, 13:05
|
05 сентября 2020, 01:10
|
02 сентября 2020, 04:25
|
03 сентября 2020, 22:35