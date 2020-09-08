Язык до Киева доведёт? Найдены трое "похищенных" белорусских оппозиционеров

Причина исчезновения оппозиционеров оказалась банальна - все трое хотели попросту сбежать на Украину. К братьям по разуму. По данным телеканала "Беларусь-1", члены так называемого Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. На данный момент они находятся на территории Украины.

"Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - сообщили журналисты.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что Колесникова похищена неизвестными в центре Минска. По словам очевидцев, люди в масках затолкали женщину в микроавтобус, который скрылся в неизвестном направлении. В соцсетях даже появилось видео с этим микроавтобусом, однако сам момент похищения на камеру не попал. Правоохранительные органы Белоруссии утверждают, что не задерживали Колесникову или её сторонников.

При этом в Берлине уже успели возложить ответственность за "похищение" Колесниковой на официальный Минск.