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Язык до Киева доведёт? Найдены трое "похищенных" белорусских оппозиционеров

08 сентября 2020, 16:15  •  192 • Политика
Найдены трое "похищенных" или "пропавших без вести" белорусских оппозиционеров, членов так называемого Координационного совета. Довёл ли язык до Киева?
Причина исчезновения оппозиционеров оказалась банальна - все трое хотели попросту сбежать на Украину. К братьям по разуму. По данным телеканала "Беларусь-1", члены так называемого Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. На данный момент они находятся на территории Украины.
"Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - сообщили журналисты.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что Колесникова похищена неизвестными в центре Минска. По словам очевидцев, люди в масках затолкали женщину в микроавтобус, который скрылся в неизвестном направлении. В соцсетях даже появилось видео с этим микроавтобусом, однако сам момент похищения на камеру не попал. Правоохранительные органы Белоруссии утверждают, что не задерживали Колесникову или её сторонников.
При этом в Берлине уже успели возложить ответственность за "похищение" Колесниковой на официальный Минск.

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