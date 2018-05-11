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Язык без костей

11 мая 2018, 19:39  •  138 • Карикатуры

Украинская группа "Вопли Видоплясова" лишилась трети зрителей на концерте в Гааге из-за русофобского высказывания солиста коллектива. В эфире "112" Олег Скрипка признал, что "ляпнул" фразу, оскорбившую часть аудитории. "Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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