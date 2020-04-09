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Явный шаг к цензуре

09 апреля 2020, 21:00  •  10 • В России

Всемирная ассоциация издателей новостей обратилась к Владимиру Зеленскому по поводу «закона о дезинформации». Автор законопроекта, министр культуры Украины Владимир Бородянский может гордиться собой. Его идея загнать всех украинских журналистов в одно стойло и разложить вокруг медвежьи капканы уже вызвал бурю негодования на родине. Теперь проект закона вышел на мировой уровень критики: «Он может привести к широкому вмешательству государства в деятельность СМИ, но оказаться неэффективным для противодействия дезинформации», - написал в письме Владимиру Зеленскому Эндрю Хеслоп, директор Freedom Press, член Всемирной ассоциации издательства новостей.

Речь идет об украинском «Проекте закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации». В нем предлагается ввести 2 понятия – недостоверная информация (к примеру, ложные или факты о каком-то герое или событии) и дезинформация (все, что подпадает под национальную безопасность – от территориальной целостности до экологии). При этом рамки настолько размыты, что теряется суть закона, изначально направленного на… Ну конечно, на борьбу с «российской пропагандой». Сам закон больше напоминает кнут для украинских журналистов, который будет в руках омбудсмена информации (это новая должность), больше напоминающего цербера. Он будет решать, что является ложью и доказывать это в суде.

«Определение дезинформации неясно, что делает журналистов уязвимыми для обвинений, - говорится в письме Зеленскому. - А распространение дезинформации может наказываться лишением свободы до 7 лет и штрафами (до 380 000 долларов США). Это модет оказать пугающее влияние, особенно на журналистские расследования».

СМИ также предлагают раздавать метки с уровнем доверия (власти, а не аудитории). Идейно грамотные войдут в Ассоциацию профессиональных журналистов, которая будет выдавать единые пресс-карты. Остальные станут репортерами второго сорта. С поражением в правах.

«Международные организации выражают протест против того, что это представляет собой серьезную угрозу для свободы мнений, - констатирует Эндрю Хеслоп. - Ассоциация независимых издателей Украины назвала это «явным шагом к цензуре вместо действенных инструментов противодействия влиянию России».

Как говорится, приехали.

Порошенко под предлогом «борьбы с Россией», как считают на Украине и на Западе, просто воровал. А Зеленский собрался сочинить себе из страны карманный концлагерь?

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