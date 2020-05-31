«Явное превышение допустимой силы»: как жестокость полиции приводит к протестам афроамериканцев в США

Вслед за Миннеаполисом режим чрезвычайной ситуации введён в американском округе Фултон в штате Джорджия. В разных городах Соединённых Штатов уже несколько дней не утихают акции протеста и беспорядки после гибели в ходе задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Подобные инциденты регулярно происходят в США и периодически выливаются в стихийные выступления темнокожего населения, которые жёстко подавляются полицией и войсками Нацгвардии. Акты насилия со стороны американских правоохранителей уже осудили в ООН и МИД РФ. Впрочем, как полагают эксперты, Вашингтон вряд ли откажется от практики чрезмерных силовых мер. По их мнению, США привыкли действовать в рамках двойной морали, поступаясь принципами демократии в борьбе с протестующими.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, центром которого является полумиллионная Атланта. В ближайшее время в город будут введены войска Национальной гвардии США. Причиной такого решения послужили массовые беспорядки, начавшиеся в регионе после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.

«По просьбе мэра (Атланты. — RT) Кейши Боттомс и после консультаций с сотрудниками органов правопорядка и экстренных служб я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов Национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте», — написал в своём Twitter Кемп.

At the request of Mayor @KeishaBottoms & in consultation with public safety & emergency preparedness officials, I have issued a State of Emergency for Fulton County to activate as many as 500 @GeorgiaGuard troops to protect people & property in Atlanta. (1/2) — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) May 30, 2020

Губернатор штата заявил, что Нацгвардия будет оказывать помощь местным силовым органам, «которые неустанно работают над подавлением незаконной деятельности и восстановлением мира». Кемп подчеркнул, что руководство Джорджии предоставит округу Фултон «все доступные ресурсы».

Непредумышленное убийство

Фултон — не первый регион США, где в последние дни был введён режим ЧС. 29 мая чрезвычайная ситуация была объявлена в Миннеаполисе (штат Миннесота). Именно в этом городе 25 мая произошёл трагический инцидент с афроамериканцем Джорджем Флойдом — мужчина умер после жестокого обращения со стороны правоохранителей.

По свидетельствам очевидцев, при задержании один из полицейских прижал темнокожего американца коленом к земле, сильно надавив на шею. Флойд говорил, что не может дышать, но стражи порядка проигнорировали его слова и призывы окружающих ослабить давление. В результате мужчина потерял сознание и позднее скончался в реанимации.

Расследованием гибели Флойда занимаются прокуратура Миннесоты и ФБР. Полицейскому Дереку Чавену, который придавил шею Флойду, предъявлено обвинение в убийстве.

После смерти афроамериканца в Миннеаполисе, Атланте, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Хосе, Хьюстоне и других городах Соединённых Штатов начались демонстрации темнокожего населения, переросшие в столкновения с полицией и погромы.

По сообщениям СМИ, во время беспорядков велась стрельба из огнестрельного оружия. 29 мая заместитель шерифа округа Санта-Клара открыл огонь по спортивному внедорожнику, который сбил нескольких демонстрантов. В этот же день в центре Детройта на акции протеста был убит один человек. Полиция пока не задержала стрелявшего, но отрицает свою причастность к инциденту.

В беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин заявил, что, судя по имеющейся информации, полицейские Миннеаполиса совершили непредумышленное убийство и должны понести за это наказание.

«Для начала важно понять, по какой причине задерживали Флойда, насколько велика была опасность, которая исходила от него. Вообще в США принято жёстко задерживать подозрительных лиц. И приём, которым правоохранители удерживали афроамериканца, используется постоянно. Но в ситуации с несчастным Флойдом мы имеем явное превышение допустимой силы», — считает Домрин.

«Расовые беспорядки»

Как отмечают эксперты, в Соединённых Штатах регулярно происходят инциденты с жёсткими задержаниями темнокожих американцев, что периодически оборачиваются их гибелью и приводит к массовым протестам населения.

Ситуация не изменилась даже в период президентства Барака Обамы (2009—2017). Хотя 44-й глава Белого дома признавал системный характер проблем в правоохранительной системе и не скрывал того факта, что полицейские убивают афроамериканцев вдвое чаще, чем белых.

Так, незадолго до инаугурации Обамы в Окленде (штат Калифорния) полицейский Йоханнес Мезерле выстрелом в спину убил 22-летнего Оскара Гранта. Эта смерть спровоцировала серию беспорядков. Тогда правоохранитель получил два года заключения за непреднамеренное убийство.

26 февраля 2012 года в Сэндфорде (Флорида) патрульный Джордж Циммерман застрелил 17-летнего Трейвона Мартина, который возвращался из магазина. Циммерман в итоге был оправдан, но гибель подростка получила огромный общественный резонанс.

Погромы полицейских машин в Балтиморе после убийства Фредди Грея

Reuters

© Shannon Stapleton

Выступая в марте 2012 года на заседании палаты представителей конгресса, темнокожий демократ Бобби Раш связал убийство Мартина с проблемой расовой сегрегации и стереотипами относительно внешнего вида темнокожих граждан, которые воспринимаются полицией как потенциальные нарушители правопорядка.

Примечательно, что до убийства Мартина Циммерман сам имел проблемы с законом. В частности, он сталкивался с обвинениями в домашнем насилии. Тем не менее после убийства чернокожего подростка патрульный был признан невиновным, что спровоцировало стихийные беспорядки в нескольких крупных городах США.

Наиболее масштабные протесты и беспорядки с участием темнокожего населения против полицейского произвола произошли на втором сроке президентства Обамы. Они были вызваны убийствами 43-летнего Эрика Гарнера в июле 2014 года, 18-летнего Майкла Брауна в августе 2014 года, 12-летнего Тамира Райса в ноябре 2014 года, 23-летнего темнокожего Таддеуса МакКэрролла и 25-летнего Фредди Грея в апреле 2015 года.

В 2016 году от рук полиции погибли 23-летний Сильвилл Смит и 43-летний Кейт Ламонт Скотт. Эти трагические инциденты произошли в Милуоки (Висконсин) и Шарлотте (Северная Каролина).

После избрания президентом США Дональда Трампа ситуация с чрезмерным применением силы по отношению к афроамериканцам существенно не изменилась. В частности, согласно данным официальной статистики, которые ранее проанализировала The Washington Post, жертвами полицейских в 2017 году стали 19 безоружных чернокожих.

В марте 2018 года в Сакраменто (Калифорния) был убит 23-летний афроамериканец Стефон Кларк. Правоохранители приняли мобильный телефон молодого человека за пистолет и 20 раз выстрелили в темнокожего американца. Никому из правоохранителей обвинения предъявлены не были.

В октябре 2019 года в городе Форт-Уорт (Техас) прибывший на вызов полицейский застрелил афроамериканку Ататьяну Джефферсон в её собственном доме. В марте 2020 года полицейские убили в городе Луисвилл (Кентукки) 26-летнюю темнокожую сотрудницу скорой помощи Бреонну Тейлор.

«Смена президентов никак не влияет на ситуацию с гибелью темнокожих и периодически происходящими протестами. Расовые беспорядки происходили всегда. Разница, наверное, лишь в том, что при Обаме пресса так не разогревала трагические инциденты, как сейчас при Трампе, и вела себя более сдержанно», — заявил в беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Остановить такие убийства»

Жестокость, которую проявили американские полицейские при задержании Флойда и подавлении протестов, осудили в ООН и Москве.

Верховный комиссар всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет призвала власти США «принять серьёзные меры, чтобы остановить такие убийства». Она выразила опасение, что, как и во многих предыдущих случаях, полицейские могут быть оправданы.

В свою очередь, МИД РФ порекомендовал Вашингтону «привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия». В ведомстве считают, что в США накопились проблемы, связанные с дискриминацией, полицейским произволом и предвзятостью правосудия.

Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что власти США действуют по модели подавления протестов, апробированной в предыдущие годы. Она заключается в отказе от переговоров с темнокожим населением, вводе войск Нацгвардии и жёстком применении спецсредств для разгона толпы.

Пожар после беспорядков в Миннеаполисе

Reuters

© Lucas Jackson

«Политика Соединённых Штатов отличается поразительным двуличием. Они очень жёстко подавляют выступления у себя, но при этом часто негативно реагируют на любые даже самые незначительные инциденты в Китае, Венесуэле, России и других враждебных, с их точки зрения, государствах», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, США привыкли бесцеремонно вмешиваться в дела иностранных государств, фактически управляя оппозиционными движениями, однако при этом не терпят малейшего порицания извне. Кошкин считает невозможной ситуацию, при которой Вашингтон мог бы вступить в диалог с другими странами и ООН по проблеме убийств и жёсткого подавления протестов чернокожего населения.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. В комментарии RT эксперт заявил, что Вашингтон руководствуется «двойной моралью», которая подразумевает разные подходы к разрешению внутренних конфликтов. Для себя Соединённые Штаты неизменно выбирают силовой сценарий.

«Возникает ощущение, что агрессия полиции, которую мы наблюдаем, является следствием того, что американская власть боится своего народа. США учат весь мир тому, как мирно решать внутренние проблемы, но когда конфликты возникают на их территории, то сразу прекращается правозащитная риторика и применяются вооружённые силы», — констатировал Фельдман.

По словам эксперта, нынешними протестами темнокожего населения США пожинают плоды агрессии, которую американские спецслужбы и дипломаты сеют за рубежом. В пример Фельдман привёл госпереворот на Украине. Аналитик полагает, что США сами столкнулись с «майданом», только настоящим, без вмешательства извне.

Однако в отличие от той же Украины, где на майдане убивали правоохранителей и такие действия Запад оправдывал, на своей территории США действуют совершенно иначе, пояснил эксперт. На майдане, в понимании США, народ имел право противостоять милиции, забрасывая их бутылками с зажигательной смесью и расстреливая. Но в самих Соединённых Штатах полицейские «действуют на опережение», убивая людей без достаточных на то оснований.

«С «майданом» беспорядки в США схожи по своей бурной деструктивной энергии, где очень легко и массово применяется насилие. По этой причине силовые методы со стороны правоохранительных структур США встречают такой серьёзный отпор со стороны протестующих», — резюмировал Фельдман.