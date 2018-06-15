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«Явное отступление от норм»: Минюст США раскритиковал экс-главу ФБР и его подчинённых за просчёты в деле Клинтон
15 июня 2018, 12:39 • 66 • В мире
Бывший глава ФБР Джеймс Коми допустил нарушения в деле о служебной переписке Хиллари Клинтон. К такому выводу пришли в Минюсте США. Кроме того, в ведомстве указали на предвзятость ряда сотрудников бюро при ведении расследования в отношении экс-кандидата в президенты от Демократической партии. В Белом доме считают, что выводы Минюста подтверждают подозрения Дональда Трампа об ангажированности ФБР. Сам Коми с заключениями доклада не согласился.
Jonathan Ernst Reuters
Экс-директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми отошёл от норм ФБР и Министерства юстиции в деле о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Хоровица. При этом в ходе расследования он пришёл к выводу, что промахи, которые допустил Коми, были сделаны не из-за его политической пристрастности.
«Решения, при принятии которых так явно и резко отступили от норм ФБР и Минюста, негативно сказались на восприятии этих ведомств как справедливых органов правосудия», — заключил Хоровиц.
«Серьёзными просчётами» Коми генеральный инспектор назвал его решение уведомить конгресс о возобновлении расследования за десять дней до выборов, а также то, что он самостоятельно объявил об отсутствии оснований для обвинений в адрес Хиллари Клинтон летом 2016 года, не посоветовавшись с руководством Минюста.
Напомним, что расследование возобновилось в октябре 2016-го, однако через несколько дней в ФБР заявили об отсутствии состава преступления в действиях кандидата от демократов.
Переписка агентов
Также из доклада стало известно, что некоторые чиновники ФБР «выражали враждебность» в отношении Трампа до его избрания президентом Соединённых Штатов.
В качестве примера Хоровиц приводит переписку юриста Лизы Пейдж и агента Питера Стржока: оба они занимались расследованием в отношении переписки Клинтон. 8 августа, за три месяца до голосования, Пейдж спросила у коллеги, есть ли вероятность того, что Трамп станет президентом.
По словам Хоровица, подобные заявления говорят не только о предвзятости, но и о «готовности принять официальные меры для влияния на перспективы кандидата в президенты». По его мнению, действия упомянутых сотрудников нанесли ущерб репутации ФБР как «политически независимого» ведомства.
Из опубликованных ранее фрагментов переписки сотрудников ФБР стало известно, что Стржок и Пейдж обсуждали, стоит ли присоединиться к команде Роберта Мюллера, который возглавил расследование в отношении России.
«Мы с тобой оба знаем, что шансов никаких. Если бы я считал, что там что-то может быть, я бы, само собой, был там. Я колеблюсь отчасти потому, что нутром чувствую и беспокоюсь, что ничего крупного там нет», — писал Стржок своей коллеге.
В расследовании Хоровица упоминаются и другие сообщения агентов ФБР, в которых они негативно высказываются о Дональде Трампе, используя ненормативную лексику. При этом сами сотрудники ведомства утверждают, что их личная позиция не отражалась на расследовании.
Новый глава ФБР Кристофер Рэй отметил, что в ведомстве серьёзно отнесутся к результатам доклада.
«Сейчас идёт сложный и тщательный процесс (расследования. — RT), и, когда он будет завершён, мы без колебаний привлечём (виновных. — RT) людей к ответственности», — цитирует главу ФБР РИА Новости.
«Вопрос в стратегии»
Впрочем, бывший глава ФБР с обвинениями в свой адрес не согласился.
«Выводы разумны, хотя с некоторыми я не согласен. Люди могут смотреть на эту беспрецедентную ситуацию иначе», — написал Коми.
Сама Хиллари Клинтон также отреагировала на доклад Майкла Хоровица. В своём Twitter она перепостила запись корреспондента издания Politico о выводах расследования Минюста США, которое установило, что Коми много раз использовал личный почтовый ящик для рабочей переписки. «Но как же моя переписка», — написала бывший госсекретарь США, которая была фигурантом расследования ФБР из-за использования частного сервера для ведения служебной переписки.
В свою очередь, в Белом доме отметили, что отчёт Минюста о работе Коми подтвердил подозрения президента.
«Он подтверждает подозрения президента о поведении Коми и политической предвзятости некоторых сотрудников ФБР», — сказала Сандерс на брифинге.
Сам глава государства упомянул расследование по делу о «вмешательстве» в своём Twitter, в очередной раз назвав его «охотой на ведьм».
«Теперь, когда я вернулся из Сингапура, где мы добились отличного результата с Северной Кореей, приходится возвращаться к «охоте на ведьм», при этом всегда помня о том, что не было никакого сговора и препятствования сфабрикованному преступлению», — написал он.
Ранее американский лидер призвал вместо дела о «вмешательстве» заняться другими расследованиями, в том числе связанными с Клинтон и Коми. Политолог Владимир Брутер считает, что доклад Минюста может стать отправной точкой для запуска расследования против экс-кандидата в президенты от Демократической партии.
«Вопрос в том, что это уже столько раз запускалось и останавливалось. Плюс очень много улик уничтожено. Сейчас будет трудно что-то доказать. Не совсем понятно, нужно ли это Трампу. Ему нужен резонанс, но нужно ли ему расследование — неясно», — считает эксперт.
По его мнению, Трамп хотел бы, чтобы «одно расследование обнуляло результаты другого по всем пунктам и степени резонанса».
Он не исключил, что расследования могли проводиться под влиянием политических сил.
«Заказная юстиция существует повсеместно. Безусловно, мы встречаемся очень часто с заказными расследованиями», — добавил он.
Политическая мотивация
В конце мая Минюст США объявил, что проверит расследование ФБР о «вмешательстве» России на предмет нарушений. По данным The New York Times, сотрудники ведомства задействовали тайного осведомителя для расследования «связей с Россией» предвыборного штаба Трампа.
Согласно рассекреченной служебной записке, за сотрудником штаба Трампа стали следить после появления досье, подготовленного по поручению национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.
«Министерство поручило генеральному инспектору расширить текущую оценку процесса выдачи разрешений в рамках FISA (Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки), в том числе определить, имелись ли какие-либо нарушения и была ли политическая мотивация в том, как ФБР проводило своё контрразведывательное расследование в отношении личностей, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые вмешивались в президентские выборы 2016 года», — подчеркнули в Минюсте.
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