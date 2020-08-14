«Явная предвзятость в пользу США»: Twitter размещал посты «Голоса Америки» после запрета рекламы государственных СМИ

Социальная сеть Twitter размещала платные рекламные объявления редакции «Голос Америки»* (VOA), которую финансирует американское правительство, несмотря на запрет рекламы государственных СМИ, о котором сеть объявила в 2019 году. Помимо этого, аккаунты американских СМИ, аффилированных с государством, так и не получили соответствующую метку после вступления в силу решения компании отмечать подобные учётные записи.

Социальная сеть Twitter размещала десятки платных рекламных объявлений редакции «Голос Америки»* (VOA), чью работу координирует агентство США по глобальным медиа (USAGM — ранее BBG), финансируемое американским правительством. При этом соцсеть не стала помечать аккаунт редакции как аффилированной с государством.

Напомним, ранее Twitter ввёл метки для учётных записей, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран, связанным с государством СМИ и их руководящим сотрудникам. Метки содержат информацию о стране, с которой связан аккаунт, и о том, используется ли он представителем правительства или государственным изданием.

Как сообщали в соцсети, на данный момент метки отображаются в учётных записях Twitter из пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), если эти учётные записи принадлежат правительству и используются для активного участия в геополитике и дипломатии, а также государственным СМИ и лицам, с ними связанным, например редакторам или известным журналистам. В будущем в такую политику будут включены другие страны, заявили в Twitter. В соцсети также добавили, что не будут продвигать учётные записи и твиты с ярлыками аффилированных с государством СМИ.

Такая маркировка появилась, в частности, у Twitter-аккаунта RT на русском. Также отмечены аккаунты RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках. Метку можно увидеть на страницах РИА Новости, Р-Спорт, пресс-центра МИА «Россия сегодня», личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в аккаунтах ряда других российских СМИ.

В то же время западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, соцсеть отмечать не стала. В их числе «Голос Америки», «Радио Свобода»**, британская BBC и немецкая Deutsche Welle.

Стоит отметить, что в 2019 году администрация Twitter также объявила о запрете государственным СМИ публиковать рекламу на страницах соцсети.

При этом, на странице соцсети под названием «Центр прозрачности рекламы», где компания публично раскрывает все платные рекламные объявления, можно увидеть, что «Голос Америки» и, в частности, его подразделения VOA Farsi заплатило соцсети за размещение нескольких таких постов. На это обратило внимание издание The GrayZone. В материале издания указано, что часть рекламных объявлений цитировали речи президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео, другие распространяли опасения относительно распространения коронавируса в Иране и призывали к отставке иранского правительства.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

«Twitter продемонстрировал явную и последовательную предвзятость в пользу правительства США и его геополитических интересов. Гигант социальных сетей также неоднократно лгал о своей политике в отношении поддерживаемых государством СМИ», — говорится в публикации.

Согласно данным о расходах американского правительства, агентство США по глобальным медиа 1 мая заключило годовой контракт непосредственно с Twitter на сумму $174 тыс. на размещение рекламы. Там же можно увидеть, что несколько контрактов на размещение рекламы «Голоса Америки» в соцсети были заключены через консалтинговое агентство Chaise Management Group. Суммы данных контрактов, заключённых в период с 2018 по 2020 годы, варьируются от $100 тыс. до $237 тыс.

Помимо этого, за рекламу социальной сети платил и непосредственно госдепартамент США. В период с 2017 по 2019 годы Госдеп заключил с Twitter несколько контрактов на суммы от $5 тыс. до $15 тыс.

Точно такие же рекламные контракты департамент заключал с соцсетью Facebook.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Россия и российские СМИ воспринимаются США как враждебные и конкурирующие.

«Поскольку RT довольно популярен в Америке, а также в странах Латинской Америки и арабских странах, понятно, что рост российских СМИ хотят всячески затормозить такой маркировкой, что это госструктуры, что эти СМИ якобы «инструмент» внешней политики России…

Понятно, что в отношении своих СМИ они этого не замечают. Здесь очевидно, что такие крупные IT-компании как Twitter, Facebook, Google являются инструментами американской внешней и внутренней политики, инструментами лоббирования своих интересов. Скорее всего, эти СМИ подобную метку не получат. Неконкурентная борьба — хочешь остановить рост другого, значит, выдай метку… Это способы сдержать популярность. Может быть, они и выдадут им метку, но алгоритм генерирования на страничке может быть другим. Может быть, какие-то алгоритмы будут работать, что они с этой меткой будут появляться так же (в ленте новостей пользователя), как и без неё, а формально они лазейки закроют», — комментирует эксперт.

Ранее МИД России, комментируя маркировку аккаунтов российских СМИ, назвал данное решение нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Это очередное проявление системной политики «двойных стандартов» и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили стремление американских компаний вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, а также призвали правозащитные организации дать оценку действиям американской медиакорпорации.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.