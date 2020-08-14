|
«Явная предвзятость в пользу США»: Twitter размещал посты «Голоса Америки» после запрета рекламы государственных СМИ
14 августа 2020, 09:15 • 66 • В мире
Социальная сеть Twitter размещала платные рекламные объявления редакции «Голос Америки»* (VOA), которую финансирует американское правительство, несмотря на запрет рекламы государственных СМИ, о котором сеть объявила в 2019 году. Помимо этого, аккаунты американских СМИ, аффилированных с государством, так и не получили соответствующую метку после вступления в силу решения компании отмечать подобные учётные записи.
Reuters
Социальная сеть Twitter размещала десятки платных рекламных объявлений редакции «Голос Америки»* (VOA), чью работу координирует агентство США по глобальным медиа (USAGM — ранее BBG), финансируемое американским правительством. При этом соцсеть не стала помечать аккаунт редакции как аффилированной с государством.
Напомним, ранее Twitter ввёл метки для учётных записей, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран, связанным с государством СМИ и их руководящим сотрудникам. Метки содержат информацию о стране, с которой связан аккаунт, и о том, используется ли он представителем правительства или государственным изданием.
Как сообщали в соцсети, на данный момент метки отображаются в учётных записях Twitter из пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), если эти учётные записи принадлежат правительству и используются для активного участия в геополитике и дипломатии, а также государственным СМИ и лицам, с ними связанным, например редакторам или известным журналистам. В будущем в такую политику будут включены другие страны, заявили в Twitter. В соцсети также добавили, что не будут продвигать учётные записи и твиты с ярлыками аффилированных с государством СМИ.
Такая маркировка появилась, в частности, у Twitter-аккаунта RT на русском. Также отмечены аккаунты RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках. Метку можно увидеть на страницах РИА Новости, Р-Спорт, пресс-центра МИА «Россия сегодня», личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в аккаунтах ряда других российских СМИ.
В то же время западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, соцсеть отмечать не стала. В их числе «Голос Америки», «Радио Свобода»**, британская BBC и немецкая Deutsche Welle.
При этом, на странице соцсети под названием «Центр прозрачности рекламы», где компания публично раскрывает все платные рекламные объявления, можно увидеть, что «Голос Америки» и, в частности, его подразделения VOA Farsi заплатило соцсети за размещение нескольких таких постов. На это обратило внимание издание The GrayZone. В материале издания указано, что часть рекламных объявлений цитировали речи президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео, другие распространяли опасения относительно распространения коронавируса в Иране и призывали к отставке иранского правительства.
«Twitter продемонстрировал явную и последовательную предвзятость в пользу правительства США и его геополитических интересов. Гигант социальных сетей также неоднократно лгал о своей политике в отношении поддерживаемых государством СМИ», — говорится в публикации.
Согласно данным о расходах американского правительства, агентство США по глобальным медиа 1 мая заключило годовой контракт непосредственно с Twitter на сумму $174 тыс. на размещение рекламы. Там же можно увидеть, что несколько контрактов на размещение рекламы «Голоса Америки» в соцсети были заключены через консалтинговое агентство Chaise Management Group. Суммы данных контрактов, заключённых в период с 2018 по 2020 годы, варьируются от $100 тыс. до $237 тыс.
Помимо этого, за рекламу социальной сети платил и непосредственно госдепартамент США. В период с 2017 по 2019 годы Госдеп заключил с Twitter несколько контрактов на суммы от $5 тыс. до $15 тыс.
Точно такие же рекламные контракты департамент заключал с соцсетью Facebook.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Россия и российские СМИ воспринимаются США как враждебные и конкурирующие.
Понятно, что в отношении своих СМИ они этого не замечают. Здесь очевидно, что такие крупные IT-компании как Twitter, Facebook, Google являются инструментами американской внешней и внутренней политики, инструментами лоббирования своих интересов. Скорее всего, эти СМИ подобную метку не получат. Неконкурентная борьба — хочешь остановить рост другого, значит, выдай метку… Это способы сдержать популярность. Может быть, они и выдадут им метку, но алгоритм генерирования на страничке может быть другим. Может быть, какие-то алгоритмы будут работать, что они с этой меткой будут появляться так же (в ленте новостей пользователя), как и без неё, а формально они лазейки закроют», — комментирует эксперт.
Ранее МИД России, комментируя маркировку аккаунтов российских СМИ, назвал данное решение нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
«Это очередное проявление системной политики «двойных стандартов» и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации», — подчеркнули в ведомстве.
Там отметили стремление американских компаний вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, а также призвали правозащитные организации дать оценку действиям американской медиакорпорации.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2020, 21:20
|
08 августа 2020, 23:10
|
08 августа 2020, 12:10
|
09 августа 2020, 15:40
|
13 августа 2020, 03:05
|
08 августа 2020, 02:05
|
12 августа 2020, 00:30