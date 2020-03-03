«Являются частью НАТО и европейского сообщества»: в Госдепе США заявили об отсутствии угрозы Прибалтике от России

Россия в настоящее время не представляет угрозы для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. По его мнению, это обусловлено принадлежностью данных государств к «западному обществу» и НАТО. Вместе с тем дипломат указал, что Вашингтон никогда не признавал факт вхождения Прибалтики в состав СССР — такая же позиция действует и в отношении Крыма. Россия должна изменить свою внешнюю политику, добавил Гилмор. В этой связи в Совфеде отметили, что фактор якобы российской угрозы используется, только когда необходимо обосновать размещение вооружений в регионе.

Россия не представляет угрозу для стран Прибалтики. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

«Прибалтийские государства в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не считаем, что в настоящее время для них существует какая-либо угроза», — заявил Гилмор журналистам.

Он пояснил, что Латвия, Литва и Эстония могут не опасаться России, поскольку являются членами НАТО. Причём военнослужащие этих стран принимают участие в учениях Североатлантического альянса, однако данные манёвры, как уверяет постпред США при ОБСЕ, не угрожают российскому народу.

Ранее официальные лица Соединённых Штатов и стран Прибалтики неоднократно говорили о мнимой угрозе со стороны России. Одним из последних таким заявлением отметился президент Литвы Гитанас Науседа.

Заметим, что в апреле — мае под руководством США пройдут одни из крупнейших учений НАТО в 2020 году — DEFENDER-Europe 20. В них будут задействованы около 37 тыс. военнослужащих из 17 стран. При этом данные манёвры станут самой крупной более чем за 25 лет переброской войск непосредственно с территории США на Европейский континент. В этой связи в бундестаге призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» и подчеркнули, что с 2014 года НАТО на своём восточном фланге провело в четыре раза больше учений, чем РФ со своей стороны.

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Вместе с тем американский дипломат сообщил, что Соединённые Штаты Америки с позицией, согласно которой прибалтийские государства входили в состав СССР. По его словам, эти страны были «завоёваны силой» и Вашингтон никогда не считал их частью Союза Советских Социалистических Республик.

«Точно так же мы будем отстаивать и эту идею (о недопустимости аннексии территорий военным путём в Европе. — RT), пока не произойдут перемены. В России должен измениться подход к внешней политике. Пока этого не произошло, но однажды это случится, а тем временем Соединённые Штаты будут оставаться верны своим принципам, а также принципа Хельсинского заключительного акта», — пояснил постпред США при ОБСЕ, говоря о позиции Вашингтона по Крыму.

Вдобавок дипломат также заявил о якобы ужасающей ситуации на Крымском полуострове — под сильным давлением якобы находятся крымские татары, вдобавок, блокируются независимые СМИ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Ранее посольство РФ в США указало, что представители американской администрации «за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел». В этой связи дипломаты призвали Вашингтон «перестать вводить общественность в заблуждение», в частности отметив, что до конца года в Симферополе должна быть достроена соборная мечеть.

«Готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — говорилось в сообщении.

Эстония, Литва и Латвия вошли в состав СССР 1940 году по итогам реализации секретных протоколов к пакту Молотова — Риббентропа. При этом де-факто Запад признавал целостность границ СССР по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций, а также в рамках Хельсинкского заключительного акта от 1975 года, в котором говорится о нерушимости европейских границ.

В Министерстве иностранных дел России указывают, что присоединение государств не противоречило нормам международного права на тот момент. В феврале посол России в Литве Александр Удальцов напомнил, что в Латвии, Литве и Эстонии на протяжении всего периода их пребывания в составе СССР действовали национальные органы власти, которые в 1990 году приняли решение, приведшее к их выходу из состава СССР.

«Для правовой оценки ситуации, которая сложилась в Прибалтике в 1930-х годах, термин «военная оккупация» не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны, не велось военных действий без объявления войны, а ввод войск осуществлялся с ясно выраженного согласия властей этих республик», — указывал дипломат.

«Двойственность российской угрозы»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал некорректным заявление постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора.

«Подписав Ялтинские соглашения — раз, и, подписав соглашение по ОБСЕ в 1975 году о нерушимости границ, они признали законность нахождения республик в составе СССР. Что касается Крыма — это вообще другая история. Крым — территория Российской Федерации и вернулся он в состав России абсолютно на законных основаниях, согласно Конституции той ещё Автономной республики Крым. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдёт», — пояснил собеседник RT.

Говоря об отсутствии российской угрозы для Прибалтики, сенатор отметил, что этот фактор используется США и НАТО для размещения вооружений в этом регионе.

«Понятно, для чего это делается, для того, чтобы размещать натовские базы и системы ПВО поближе к нашим границам — в этот момент Россия представляет «угрозу» для прибалтийских стран, когда все эти вопросы решаются, тема «угрозы» отпадает сама по себе», — заметил Джабаров.

Reuters

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В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек указал, что политики прибалтийских стран в стремлении понравиться Вашингтону сами придумали «российскую угрозу», в частности, для финансовых преференций.

«Таким образом чьи-то «горячие» фантазии стали целым политическим направлением. При этом никто из руководства балтийских стран не привёл ни одного мало-мальски заслуживающего доверия довода, касающегося якобы российской угрозы», — сказал Бальбек в разговоре с RT.