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Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму

03 июля 2021, 17:20  •  81 • Политика
Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, от партии «Яблоко».
«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 3 июля, в Telegram-канале съезда партии.
Причины такого решения не объясняются, добавляет «Газета.ру».
Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин отметил, что Государственная дума VII созыва работала на должном уровне. Он также напомнил, что депутаты работали в условиях пандемии коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что в случае, если бы решения по оказанию помощи людям и предприятиям не принимались своевременно, то ситуация была бы сложнее.
21 июня глава государства заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
До этого, 17 июня, российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутатов заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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