Явлинский цинично обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Сирии

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Популистское заявление Григорий Явлинский опубликовал на своем сайте.

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский опубликовал официальное заявление, где он требует отчета от президента России Владимира Путина в связи с "массовой гибелью" граждан России в Сирии. Таким образом, Явлинский пытается заработать баллы, спекулируя на информации "мировых СМИ и многочисленных источников в социальных сетях", которые заявляли о "гибели служащих ЧВК "Вагнер" и других" в Сирии.

В своем заявлении Явлинский подробно рассказывает о публикациях западных СМИ. Подробно перечисляются все вбросы, которые делали западные журналисты. А затем заявляет, что бойцы ЧВК "Вагнер" "получают награды в Кремле" и "по существу спецподразделения российского военного ведомства". Затем кандидат и вовсе сбивается к данным ООН, говоря, что "от ударов российской авиации погибли несколько сотен мирных жителей". Подобные заявления неоднократно опровергались, однако Явлинский упускает факты из виду.

Кстати, в середине своего заявления Явлинский отказывается от громкого "отчитаться" применительно к Путину, и говорит уже, что "обращается к президенту России с требованием прояснить ситуацию".

- Уверен, что данное событие должно обсуждаться публично и открыто. Если массовая гибель российских граждан имела место, то соответствующие должностные лица, включая Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, обязаны объявить об этом стране и определить, кто несёт за это ответственность, - отмечено в заявлении на сайте.

Добавим, ранее мы уже писали о спекуляциях на тему о якобы имевшей место быть массовой гибели граждан России в Сирии.