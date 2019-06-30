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Явление «Прометея»: в России начинается производство ЗРК С-500

30 июня 2019, 21:09  •  126 • В России
В России стартует производство зенитных ракетных систем С-500 «Прометей», которые сейчас проходят испытания. Об этом заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он не раскрыл каких-либо подробностей о характеристиках комплекса, отметив лишь, что дальность его действия будет выше, чем у С-400. На минувшей неделе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что успешные испытания С-500 позволяют говорить о начале его поставок в войска уже в ближайшие годы. Новейшие ЗРК смогут поражать не только авиацию противника, но и баллистические ракеты. При этом система будет перехватывать цели, в том числе и за пределами атмосферы. По мнению экспертов, прогресс в работе над «Прометеем» свидетельствует об успешном развитии оборонной промышленности России. А после принятия этого ЗРК на вооружение Москва сможет расширить географию поставок С-400, убеждены аналитики.
 
ЗРК С-400 «Триумф» © Alexander NEMENOV / AFP
 

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей». Об этом в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Параллельно создаётся новое современное оружие. И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Ну, это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нём, он ещё на вооружении не стоит. Я думаю, что в ближайшее время появится», — сказал он.

Чемезов подчеркнул, что на данный момент эти системы проходят испытания. При этом глава «Ростеха» не рассказал подробностей о характеристиках С-500 лишь уточнив, что дальность его действия будет выше, чем у предшественника — комплекса С-400.

Напомним, ЗРК С-500 разрабатывается концерном «Алмаз-Антей». В интервью Интерфаксу от 25 июня глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что комплекс уже прошёл часть испытаний и готов к серийному производству.

«Закончены контрольные испытания элементов ЗРС С-500, продолжается отработка системы в комплексе. В ходе отработки подтверждены основные характеристики и ЗРС готова к серийному производству», — рассказал он.

Стоит отметить, что принятие С-500 на вооружение включено в госпрограмму вооружений на 2018 — 2027 годы. При этом успешные испытания комплекса позволяют приблизить момент начала поставок в войска, отмечал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы», — цитирует его РИА Новости.

В мае 2017-го министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что поставки С-500 в войска начнутся уже в 2020 году.

Близость начала поставок С-500 в российскую армию вынуждает США ускорять собственные разработки, отметил военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин. В разговоре с RT он отметил, что ещё несколько лет назад, до начала операции ВКС России в Сирии, в Вашингтоне скептически относились к российской оборонной промышленности.

«Ещё 5-6 лет назад, до Сирии, мы слышали очень критичные комментарии от американских экспертов, которые ставили под сомнение возможность создания новой техники и вооружений и тем более, появление её в войсках. Сегодня же пишутся доклады о том, что Америке необходимо догонять Россию, проводить перевооружение», — сказал эксперт.

Шурыгин подчеркнул, что развитие этой области привело к ускорению процессов — от разработки до принятия на вооружение в России сейчас уходит от пяти до семи лет, «в зависимости от сложности того или иного типа вооружений».

  • Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

 

«Для борьбы с баллистическими целями» 

Технические характеристики С-500 пока неизвестны, однако первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин ранее рассказал о некоторых возможностях комплекса.

«У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — приводит его слова РИА Новости.

Возможность поражать баллистические цели — и есть главная отличительная особенность С-500 относительно С-400, отметил Шурыгин. Он пояснил, что система С-400 также способна перехватывать подобные объекты, однако её возможности как комплекса ПВО далеки от характеристик полноценной ПРО.

«По высоте и по дальности перехвата, а самое главное по скорости перехватываемых объектов, С-400 ещё не приближался к ПРО. С-500 же — ближняя система противоракетной обороны. То есть, в его параметры закладываются возможности перехвата на очень большой высоте таких целей, которые по скорости характерны для боеголовок ракет», — подчеркнул аналитик.

 

Совместная с Турцией работа

Стоит отметить, что комплексы С-400 также поставляются за рубеж. Помимо России, эти системы стоят на вооружении в Белоруссии и Китае. Также заключены контракты с Турцией и Индией. По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, после принятия на вооружение С-500 Россия может начать поставлять С-400 и в другие страны. Однако, отметил он, этому будут препятствовать США.

«Американцы, как мы видим по Турции и Индии, очень жёстко давят на те государства, которые хотят купить российские комплексы. Это очень непорядочная, бандитская конкуренция. Но желающих купить комплексы много. Будем смотреть, хватит ли у них силы воли, стойкости и государственной мудрости на это», — сказал он в беседе с RT.

В частности, Вашингтон заявляет, что если Турция закупит С-400, то потеряет доступ к американским истребителям пятого поколения F-35, в создании которых участвовала Анкара. При этом контракт по С-400 давно заключён, а первые поставки ожидаются уже в июле 2019 года.

При этом в США признают несправедливость своих возражений. Американский президент Дональд Трамп на саммите G20 отметил, что сначала Вашингтон отказывал Анкаре в системах Patriot, а затем стал выдвигать требование отказаться от покупки С-400, что несправедливо.

«Он заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег. Как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: «Послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО», — сказал Трамп. — Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно»

Тем не менее президент США отметил, что продолжает считать неприемлемыми поставки F-35 в Турцию при условии наличия в стране комплексов С-400.

Турция также выражала интерес в совместной с Россией разработке С-500. Президент страны Тайип Реджеп Эрдоган в мае отмечал, что после реализации контракта по С-400 Анкара и Москва будут вести переговоры на этот счёт.

«По С-400 сделка завершена, согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдёт и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400», — цитирует его Anadolu.

То, что заключённый контракт подразумевает частичную передачу Турции технологий, подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако главный вопрос возникающий при совместной работе — это разница в стандартах и нормативах, отметил Литовкин.

«Мы вполне можем сотрудничать с Турцией... Вопрос в том, что ей доверят делать и в том, что она делать способна. У нас могут не всегда совпадать стандарты, какие-то нормативы, металлы, материалы», — пояснил он.

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