Явка в первый день выборов нового состава Госдумы превысила 16 процентов

Речь идёт о привычном посещении избирательных участков - без дистанционного голосования в пяти регионах, а также в Москве и Севастополе.

В ЦИК представили данные об активности избирателей в первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

По состоянию на восемь вечера пятницы, 17 сентября, то есть к моменту закрытия на ночь избирательных участков, проголосовали 16,85 процента тех, кто обладает правом голоса. Это без учёта дистанционного электронного формата, который апробируется в пяти регионах (Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях), а также в Москве и Севастополе.

Всего, как ранее сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, в течение трёх дней будут функционировать более 96 тысяч участков, а правом проголосовать обладают свыше 108 миллионов жителей России, включенных в списки избирателей, плюс ещё около двух миллионов человек, проживающих или находящихся за пределами страны, смогут принять участие в выборах на 348 участках, открытых в 144 государствах.

Напомним, в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября, предстоит определить новый состав Государственной думы (450 мандатов, поровну - по федеральному и по одномандатным избирательным округам). Кроме того, одновременно проводится более четырёх тысяч избирательных кампаний регионального и местного уровня.