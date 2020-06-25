Явка с паролем: как стартовал первый день голосования по Конституции

Все эпидемиологические рекомендации на участках соблюдаются, а жалобы оперативно обрабатываются. В целом явка на общероссийском голосовании может составить примерно 70%. Об этом «Известиям» сообщила Лилия Гумерова, член рабочей группы по Конституции , глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны началось 25 июня — на территории России его будут проводить 85 избирательных комиссий субъектов РФ, 2769 территориальных избирательных комиссий, более 96,5 тысячи участковых комиссий. В Москве и Нижегородской области волеизъявление доступно в онлайн формате. Причем всего за несколько часов «электронная» явка составила около 26%. Как проходит голосование — в материале «Известий» .

Очно-заочно

В России 25 июня стартовало очное голосование по поправкам, которое продлится вплоть до вечера 1 июля. В Москве и Нижегородской области отдать свой голос можно также дистанционно до 20:00 30 июня.

— На нас возложена почетная и в то же время сложная миссия — организация и проведение общероссийского голосования. Я уверена, что мы с вами справимся с этой задачей, — обратилась к членам избирательных комиссий председатель ЦИК Элла Памфилова.

Однако небольшие заминки с цифровым форматом вс` же были . По словам руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ильи Массуха, информационный сайт какое-то время не открывался . При этом сама система обработки заявок продолжала работать штатно. Сбой был вызван пиком нагрузки, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова (в центре) на заседании ЦИИК РФ Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Некоторые СМИ указали на «баг» в системе подсчета: якобы высказаться в отношении поправок можно дважды — очно и дистанционно . Журналист Павел Лобков якобы сумел проголосовать и на своем участке, и с помощью электронного формата. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала это провокацией. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Лобков тем самым совершил административное правонарушение. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал СМИ, что на участке 141 пройдет проверка работы комиссии на предмет невычеркнутых электронных избирателей после этой ситуации. Впрочем, подобные сообщения опроверг глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, убедившийся сам, что изъявить свою волю дважды невозможно.

О всех проблемах при голосовании можно сообщить по горячей линии, напомнила «Известиям» Лилия Гумерова, член рабочей группы по Конституции, глава комитета Совфеда по науке . При этом поступающие жалобы оперативно проверяются.

— Сегодня было включение из субъектов. Коллеги отметили, что все участки были вовремя открыты и на них соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. Отдельно организованы входы и выходы, измеряется температура, выдаются индивидуальные ручки, маски и перчатки, — сообщила сенатор.

В первый же день в голосовании приняли участие многие российские политики. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев сходил на избирательный участок в столичную гимназию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решил опробовать новые технологии и отдал свой голос в онлайн-режиме. При этом он допустил, что Владимир Путин может проголосовать в основной день — 1 июля.

— Конечно, очень неблагодарное дело — давать прогнозы. Но в рабочей группе мы ознакомились с результатами общественного мнения. Около 70% граждан проявили интерес к голосованию и знали о сути поправок. Думаю, что мы будем приближаться примерно к 70% по явке, — заявила Лилия Гумерова.

Для проведения общероссийского голосования за рубежом открыто 254 участка в 144 государствах. Больше всего — в Армении, Белоруссии, Германии, Казахстане, Китае и Таджикистане. Между тем, по данным штаба по наблюдению за электронным форматом волеизъявления на 15:00, проголосовать онлайн уже успели более 260 тыс. москвичей. А «электронная» явка составила около 26%. И это лишь в первый день голосования.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок № 1244 в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В случае принятия поправок нормативно-правовую базу тоже нужно будет модифицировать. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам, член рабочей группы по Конституции Константин Косачев.

Предлагаемые инициативы должны укрепить государственность, однако многие вещи уже реализуются, объяснил «Известиям» завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член рабочей группы по Конституции Сурен Авакьян.

При этом некоторые нововведения, по его словам, не были учтены, хотя активно обсуждались, — например, исправление баланса ветвей власти, предоставление Госдуме и Совфеду еще больших полномочий.

— Однако абсолютно очевидно, что в ближайшие не только годы, но и десятилетия вряд ли будут вноситься новые изменения в Конституцию. Происходящее сейчас сделано масштабно и на многие годы, — заявил Сурен Авакьян.

По словам Константина Косачева, от поправок никто не застрахован, ведь Основной закон — живой механизм , развивающийся вместе с обществом.

Советские эксперименты

Первая в стране Конституция (1918 года) появилась, чтобы отразить факт победы социалистической революции, и соответствовала своему времени, сказал Сурен Авакьян.

— Ее можно по-разному оценивать, но для своего времени она отражала то, что власть принадлежала трудящимся города и деревни, а «эксплуататорские элементы» были лишены избирательных прав, — сказал он.

В категорию «лишенцев» (так неофициально называли тех, кто не мог голосовать) относили граждан, прибегавших к наемному труду с целью извлечения прибыли, монахов, духовных служителей и других людей, не вписывающихся в систему. Лишь в 1936 году эта норма была отменена.

Фото: histrf.ru Первая Конституция 1918 года

При этом некоторые эксперты предлагают вынести за скобки документ 1918 года, потому что в нем было мало сказано об устройстве государства.

— Правильнее вести отсчет с 1924 года, ведь до этого толком ничего и не было. Появилась только основная юридическая идея: над государством есть более высокая инстанция — партия. И это положение сохранялось вплоть до конца 1980-х, — заявил «Известиям» политолог Алексей Чадаев.

Конституция СССР 1924 года закрепила факт создания в 1922 году Советского Союза, при этом многие социально-экономические вопросы в ней не были урегулированы, признает Сурен Авакьян.

Вскоре Иосиф Сталин принял новый документ, который называли Конституцией победившего социализма. В тексте 1936 года говорилось о праве на бесплатное образование, свободу слова, печати, митингов и собраний. Однако на самом деле эти положения не исполнялись.

— В этом Основном законе очень много говорилось хорошего о системе и строе, и в тот же момент имели место злоупотребление властью, большое количество арестов и ситуация беззакония, — отметил Сурен Авакьян.

После сталинской Конституции наступило затишье на 41 год. Брежневский Основной закон 1977 года стал кульминационной точкой в развитии социальных положений.

— В нем было подробно прописано большое количество обязательств государства перед гражданами с описанием механизмов их обеспечения. Но базовая юридическая конструкция — идеологическая надстройка в виде партии — так и осталась, — уточнил Алексей Чадаев.

Параллельно с Конституциями СССР принимались и основные документы РСФСР (в 1925, 1937 и 1978 годах), но они имели лишь второстепенный характер.

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Несмотря на прогрессивные положения советских текстов, в них было очень много моментов, которые сдерживали развитие нашей страны, считает Константин Косачев. По мнению сенатора, шестая статья о руководящей роли коммунистической партии стала роковой ошибкой, из-за которой советская власть и ушла в небытие.

В конце 1980-х развернулась война против этого положения, напомнил Алексей Чадаев. Анатолий Собчак и другие политики того времени хотели, чтобы партии вписывались в государственную систему, а не были над ней.

— Парадоксальным образом в Конституции 1993 года прослеживается советская конструкция. Правда, в очень оригинальной форме. Вместо партии возник институт президента, который тоже абстрагирован от ветвей власти, — заявил он.

Традиционно принято считать, что в российской истории было пять Конституций, однако бывший руководитель администрации Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов считает, что всерьез можно воспринимать только последнюю . Ведь все остальные документы, по его мнению, имели декларативный характер, а судьба страны решалась на съездах ЦК КПСС.