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Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко

18 января 2019, 19:09  •  511 • В России

В связи с бурной общественной дискуссией о выдворении из России на Украину популярной общественницы и завсегдатая российских телешоу Елены Бойко мы получили компетентный ответ от специалиста по новейшим российско-украинским отношениям:

Высылка из России гражданки Украины Елены Бойко вызвала заметный общественный резонанс: часть патриотической общественности была шокирована, что "пламенного обличителя" киевского режима "отдали на съедение" спецслужбам Украины. Украинские пропагандисты и их приспешники (вроде "покойного" Бабченко) тут же злорадно завыли: "Ага, Россия сдает своих".

Спокойно, товарищи. Давайте разберёмся.

Главный вопрос: почему Елену Бойко депортировали на Украину, почему именно в Харьков? Ответ: потому что она сама так решила. Ей была предложена возможность выбрать для депортации любой город Украины, в том числе (формально всё еще украинские) Донецк и Луганск – но она сама сделала выбор в пользу Харькова.

Впрочем, это понятно – на Донбассе уроженка Львова Елена Бойко никогда не была и патриотом Донбасса не являлась. Судя по ее записям в соцсетях, в нынешней донбасской реальности она видела в основном темную сторону (и аккуратно накапливала соответствующую информацию), судя по всему, считая народные республики сборищем подонков и бандитов.

Второе. А что негодующая патриотическая общественность знает про Елену Бойко? Ну, например, известно ли, что её фамилия по документам – отнюдь не Бойко, а Вищур? Причем и это – фамилия её предыдущего мужа.

А вот по паспорту Польши (да-да, у неё он на самом деле есть) она – Елена Кунская.

А еще у неё есть паспорт Венгрии: выступая в ток-шоу НТВ "Место встречи" 22 марта 2017 года Елена – пусть будет Вищур – проговорилась: "Вот я, например, еду отсюда во Львов и показываю на границе украинский паспорт. Еду в Венгрию – показываю венгерский, еду в Польшу – показываю карту поляка. У меня полная сумка документов".

Профессиональной журналисткой Елена Вищур тоже не была: она в основном подрабатывала в театральных массовках.

По сути, в Москве Елена занималась типичным для заробитчан ремеслом – работала на российском ТВ платным "экспертом по Украине"

И политэмигрантом – тоже нет: во-первых, есть данные о том, как её тепло опекали на Майдане львовские земляки – нацисты из "Свободы". Во-вторых, в Москву Елена перебралась только в августе 2015 года – это, напомним, через полгода после Минска-2 и окончания активной фазы боевых действий. Многие активисты Антимайдана к тому времени были уже осуждены и плотно сидели.

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По сути, в Москве Елена занималась типичным для заробитчан ремеслом – работала на российском ТВ платным "экспертом по Украине". Тоже, можно сказать, играла роль в массовке.

Но не только. Главным занятием Елены в России была деятельность в интересах СБУ: сбор информации о деятельности украинской политэмиграции, личных данных активистов, месте и времени проведения организуемых ими акций в России и на Украине, а также о социально-политической обстановке в РФ. Попутно – по мере сил дискредитировала противников нынешней киевской власти, способствовала их разобщению.

В московской украинской политэмиграции её называли "самым медийным агентом СБУ". На мероприятиях оппозиции она фотографировала не спикеров, а участников.

При этом гражданка Вищур так уповала на собственный имидж "пламенного борца", что за все проведенные в России годы не озаботилась даже самым формальным соблюдением российского законодательства. Возможно, сказалась привычка: в 1984-1987 гг. Елена пребывала в местах не столь отдалённых по общеуголовной статье. Но скорее всего – ее кураторы на Украине решили, что пора возвращаться.

Близким, так сказать, "другом", Елены Вищур был небезызвестный Андрей Бородавка – тоже якобы "последовательный антимайдановец". На деле – "оранжист", провокатор в харьковском Антимайдане в 2014 г.; после высылки в 2016 г. из России в Баку сам сел на самолёт в Киев, где на него грозно завели уголовное дело – но оставили на свободе. А затем без лишней огласки, в рамках закрытого заседания общественного совета при Харьковской областной государственной администрации, наградили медалью Украины «За вклад в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности страны». По ходатайству СБУ, между прочим.

10 декабря 2018 года в отношении Е.Вищур был составлен протокол о нарушении миграционного законодательства, а суд принял решение о её депортации. 19 декабря 2018 года это решение было утверждено Мосгорсудом.

16 января сотрудники украинских спецслужб забрали Елену Бойко-Кунскую-Вищур из нейтральной зоны на российско-украинской границе.

Что имеем в итоге: Елена – не Бойко, не журналист, не антимайдановец, а агент СБУ, нарушила российские законы и поехала на историческую Родину. Может, чтобы избежать разоблачения. Может, на пенсию пора – в апреле ей как раз стукнет 60. А, может, просто устала лицемерить.

В качестве заключения: Россия своих не сдавала и не сдает. Если они – действительно свои.

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