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Явка на выборах в ГД в Кузбассе превысила 33% в первый день голосования

18 сентября 2021, 08:25  •  65 • Политика
Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области (Кузбасс) в пятницу, 17 сентября, превысила 33%, сообщила избирательная комиссия региона.
«Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Кемеровской области — Кузбассе 17 сентября на 20:00 составила 33,74%, 656 621 (человек — Ред.)», — говорится в сообщении.
В Кузбассе работают 1676 постоянных избирательных участков и 19 временных. Режим работы отличался только у одного избирательного участка в районе Кедровка в Кемерове — он заработал с 06:00 (02:00 мск) в первый день выборов, чтобы работники угольного разреза «Кедровский» проголосовали в удобное для них время между сменами. Два избирательных участка работают в красной зоне ковидных госпиталей.
Жители Кемеровской области выбирают, помимо думских депутатов, представителей в советы народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. В Мысках также проходят довыборы в областной парламент по 22-му округу.
По данным Центризбиркома РФ, явка на выборы в Госдуму в целом по России в первый день голосования 17 сентября составила 16,85%. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал показатель высоким.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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