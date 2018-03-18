Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Голосование кандидатов в президенты не прошло без скандала
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
ОБСЕ слегка прикрикнула на Украину: От страны потребовали дать проголосовать гра...
Евгений Спицын. "История СССР. № 122. Советско-югославский конфликт, создан...
Главная / Политика

Явка на выборах президента России удивила даже либералов

18 марта 2018, 13:24  •  153 • Политика
Первые официальные данные свидетельствуют, что явка выше, чем в 2012 году. 100-процентную явку на выборах президента показали два села на Чукотке.
Пока рано подводить итоги, но тенденция уже прослеживается. Явка на выборах президента России в 2018 году уже в некоторых регионах превысила явку 2012 года.
Так, за два часа с момента открытия избирательных участков в Свердловской области на них пришел уже каждый десятый местный житель. Отмечается, что это в два раза больше, чем на предыдущих президентских выборах.
Кроме того, несмотря на метель и ненастную погоду, два села на Чукотке уже показали 100-процентную явку. Ими стали Ванкарем и Краснево.
По официальным данным, за первые семь часов на участке в Чукотском автономном округе пришли 67,4% избирателей, в Камчатском крае - 54%.
Высокая явка, если верить телеграм-каналам, которые обнародовали переписку сторонников Навального, уже шокировала оппозиционеров, ставших наблюдателями. "Чот явка какая-то жесткая. По 50 человек в полчаса", - пишет один. "Явка просто пипец. У меня уже 371, а всего на участке 2524", - вторит другой (смотрите переписку ниже).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

153
Источник
Похожие новости
17 марта 2018, 17:54
Российскую журналистку выдворили с Украины за "тенденциозные видео"
17 марта 2018, 22:24
Захарова: Москва интересуется, почему Лондон работает с ОЗХО по делу Скрипаля без РФ
17 марта 2018, 14:39
Россия жестко ответила Великобритании за высылку своих дипломатов

Загрузка...
17 марта 2018, 15:54
Лавров: в Сирии работает спецназ США, Великобритании, Франции и ряда других стран
18 марта 2018, 01:39
Россияне в седьмой раз выберут президента страны
17 марта 2018, 17:54
Хамство нельзя терпеть: Джабаров объяснил жесткость российского ответа Великобритании
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
15 марта 2018, 19:39
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.