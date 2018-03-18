Явка на выборах президента России удивила даже либералов

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Первые официальные данные свидетельствуют, что явка выше, чем в 2012 году. 100-процентную явку на выборах президента показали два села на Чукотке.

Пока рано подводить итоги, но тенденция уже прослеживается. Явка на выборах президента России в 2018 году уже в некоторых регионах превысила явку 2012 года.

Так, за два часа с момента открытия избирательных участков в Свердловской области на них пришел уже каждый десятый местный житель. Отмечается, что это в два раза больше, чем на предыдущих президентских выборах.

Кроме того, несмотря на метель и ненастную погоду, два села на Чукотке уже показали 100-процентную явку. Ими стали Ванкарем и Краснево.

По официальным данным, за первые семь часов на участке в Чукотском автономном округе пришли 67,4% избирателей, в Камчатском крае - 54%.

Высокая явка, если верить телеграм-каналам, которые обнародовали переписку сторонников Навального, уже шокировала оппозиционеров, ставших наблюдателями. "Чот явка какая-то жесткая. По 50 человек в полчаса", - пишет один. "Явка просто пипец. У меня уже 371, а всего на участке 2524", - вторит другой (смотрите переписку ниже).