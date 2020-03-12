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Явка на победу: на голосовании по поправкам ждут более половины избирателей
12 марта 2020, 06:35 • 21 • Политика
Конституционному суду (КС) понадобится не более недели на оценку принятого законопроекта об изменениях в основной закон. Как сообщили «Известиям» в КС, документ поступит к ним после того, как его поддержат две трети заксобраний регионов и подпишет президент. 11 марта поправки в окончательном чтении одобрила Госдума и утвердил Совет Федерации. Однако в силу все изменения вступят в случае поддержки на общенародном голосовании — оно запланировано на 22 апреля. И социологи, и политологи ждут в этот день высокую явку — более половины избирателей. Мотивировать людей к участию будет в первую очередь социальная направленность поправок, считают эксперты.
Не с чистого листа
11 марта Госдума в третьем чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию. За него проголосовали 383 депутата. Против не выступил никто, однако 43 коммуниста воздержались.
В этот же день из нижней палаты законопроект отправили в Совет Федерации. Для его прохождения нужно было получить одобрение хотя бы 3/4 сенаторов. Вслед за депутатами пакет поправок был принят практически единогласно — из 164 голосовавших документ поддержали 160 человек.
— Мы не принимаем новый основной закон с чистого листа: неизменными остаются статьи, которые определяют основы государственного строя. Конституция 1993 года не утеряла значения и не исчерпала свой потенциал. Но Россия того времени и сегодняшняя Россия существенно отличаются друг от друга. Вопрос об адаптации Конституции к реалиям сегодняшнего дня назрел, предлагаемые изменения крайне востребованы в обществе, — заявила на пленарном заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Следующий шаг — за регионами, в которых поправки единодушно поддержат, уверен директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.
— Не вижу проблем ни с одним заксобранием, потому что провластная коалиция имеет большинство почти везде. А, например, в Хабаровском крае, где доминирует ЛДПР, местные политики ориентируются на позицию федерального руководства партии, которое активно поддерживает поправки, — заявил «Известиям» эксперт.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
После того как документ одобрят минимум две трети местных заксобраний, его подпишет президент. И затем глава государства направит проект в Конституционный суд.
В ходе второго чтения законопроекта в ГД большой резонанс вызвала поправка Валентины Терешковой о том, чтобы дать право действующему президенту участвовать в выборах 2024 года. Сам Владимир Путин назвал это возможным, только если КС посчитает предложение правомерным и его поддержат россияне. В итоге депутаты поправку одобрили.
В суде «Известиям» пояснили: если поправки противоречат 1, 2 и 9 главам Конституции, то в силу они не вступят.
— Суд не позднее семи дней со дня направления президентом запроса обязан дать заключение о соответствии (несоответствии) положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений настоящего закона, — отметили в пресс-службе Конституционного суда.
В случае положительного решения КС 22 апреля с 8:00 до 20:00 пройдет всероссийское голосование — уже появился его слоган: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!» Поддержать документ или выступить против него смогут все граждане старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.
Большой интерес
Порог явки на общенародном голосовании не установлен, хотя в рабочей группе по подготовке поправок проблем в любом случае не ожидают. По словам ее сопредседателя, главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, законопроект «сформулирован в соответствии с пожеланиями граждан».
— Явка будет высокой — граждане сами предлагали поправки, которые отражают их ожидания, — сказал политик «Известиям», подчеркнув, что СФ готов принять все новые полномочия, предусмотренные документом.
Согласна с ним и член рабочей группы Лилия Гумерова.
Глава комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
— Большинство поправок — например, о МРОТ и индексации пенсии — касаются социальных гарантий. Значительную роль играет инициатива о семье. Наши коллеги из других стран признавались, что не могут отстоять традиционные ценности. Актуальность этих и других поднятых тем обеспечит явку более 50%, — уверена она.
Слова сенаторов подтверждают и опросы. Так, по данным ФОМ на конец февраля, принять участие в голосовании собирались более 60% граждан. Лишь 13% россиян приходить не планировали, а 10% еще не решили.
Любой результат голосования будет легитимен с точки зрения закона, подчеркнул сенатор Анатолий Широков.
— По имеющейся у меня информации, большинство населения готово прийти на голосование. Это не рядовой закон. Интерес к нему достаточно большой. Низкая явка — не про это голосование, — пояснил «Известиям» сенатор.
По словам председателя правления фонда «Петербургская политика» Леонида Давыдова, определенные корректировки по явке может внести коронавирус. Однако в этом случае помогут электронные технологии, которые уже опробованы в Москве. И хотя другие регионы пока не совсем готовы к такому формату, в случае крайней необходимости вопрос можно решить, считает эксперт.
Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации РФ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Организацией голосования по традиции займется Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а следить за его ходом будет Общественная палата (ОП). Стать наблюдателем может любой россиянин, имеющий право голосовать, отметил в беседе с «Известиями» руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.
— Существуют отличия от других федеральных кампаний по набору наблюдателей. На президентских выборах наблюдателей от политических партий определяют без нас, но в этот раз у ОП существенно больше полномочий. Никаких ограничений нет, мы работаем с любой организацией гражданского общества и с любым конкретным человеком, — пояснил он, напомнив, что 22 апреля ожидается участие более 150 тыс. наблюдателей.
Итоги голосования должны быть подведены за пять дней и в течение трех дней опубликованы. Если больше половины граждан, пришедших на голосование, поддержат проект, обновленная Конституция сразу вступит в силу.
Мандат доверия
Идея внести изменения в Конституцию впервые прозвучала во время послания Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Уже позже к предложению главы государства добавились инициативы парламентариев и членов рабочей группы.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ревизии в первую очередь были подвергнуты политические положения основного закона. Среди самых важных изменений — норма о том, что одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. Однако «поправка Терешковой» делает исключение, дающее действующему президенту право вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. По мнению экспертов, глава государства воспользуется этой возможностью в случае сложной ситуации в стране.
— Владимир Путин может уйти только на подъеме, потому что люди доверили ему себя и свою жизнь. Если политическая и экономическая ситуация будут ухудшаться, он, конечно, останется, — сказал «Известиям» политтехнолог Константин Калачев.
Среди других важнейших изменений в Конституции — закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума. Кроме этого, расширяются полномочия парламента, запрещается отчуждение федеральных территорий, устанавливается статус русского языка.
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