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Явка на электронное голосование в Москве составила 96,5%

19 сентября 2021, 23:50  •  73 • Политика
Фото: pixabay.com
Таким образом, система установила новый рекорд
Система электронного голосования в Москве установила рекорд – явка на онлайн-выборы в столице составила 96,5%. 
При этом наблюдатели говорят о том, что прошедшее дистанционное голосование было максимально честным. "Если говорить о подсчете голосов отдельно по ДЭГ (дистанционное электронное голосование – примечание редакции), я вам могу сказать, что были попытки взлома, они не удались. У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГа – эти выборы честные", – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Ранее генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что системы онлайн-голосования успешно справились с массированными атаками хакеров. 
Также Касперский подчеркнул, что прошедшее онлайн-голосование было очень интересным пилотным проектом. "И по сравнению с тем, что было – появился новый функционал, появились новые улучшения. Допустим, новая система мониторинга результатов, отображение всего этого на красивых графиках. Система становится гораздо более зрелой", – уточнил эксперт. 
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве в онлайн-голосовании приняли участие более 2 млн человек.

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