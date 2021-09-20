Явка на будущее: президент поблагодарил граждан за активность на выборах

Высокая явка на прошедших выборах свидетельствует об ответственном подходе россиян к формированию Госдумы, от которой во многом зависит процветание РФ. Об этом Владимир Путин заявил 20 сентября на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Глава ЦИК, в свою очередь, сообщила, что окончательные результаты выборов будут подведены не раньше пятницы — 24 сентября, поскольку необходимо рассмотреть все жалобы. При этом она призвала избиркомы «нещадно отменять» итоги выборов при подозрении на нарушения.

Подведение итогов выборов было омрачено печальными событиями в Перми, где 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Инцидент, в результате которого погибли шесть человек, произошел около 11 часов утра по местному времени.

Владимир Путин практически сразу после трагедии поручил отправить в город министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и главу Минздрава Михаила Мурашко для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших. Встречу с Эллой Памфиловой в этот день президент начал со слов соболезнования.

— Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны, — заявил Владимир Путин.

Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление и выяснить все причины случившегося, заверил президент. Поддержку пострадавшим и семьям погибших окажут также региональные и федеральные власти, пообещал он.

«Чистота превыше всего»

В целом же прошедшая избирательная кампания, как отметила председатель Центризбиркома, оказалась самой сложной за все время ее работы в ЦИК. И связано это не только с пандемией коронавируса, но и с хакерскими атаками на российскую избирательную систему. Кроме того, раньше на международной арене не прослеживался такой недружественный настрой в отношении России и столь сильное желание дискредитировать выборы в нашей стране.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

К настоящему времени пока известны только предварительные результаты голосования. Официальные итоги выборов будут подведены не ранее 24 сентября, уточнила Элла Памфилова.

— Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах, поскольку у нас, помимо кампании в Госдуму, еще в общей сложности было 4 400 разного рода кампаний, чтобы не торопились. Чистота этой кампании превыше всего, — сказала глава ЦИК.

По ее словам, в целом количество жалоб снизилось по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее, Центризбирком продлил до одного года срок хранения видеоматериалов с избирательных участков. Эта мера была предпринята для того, чтобы записи могли использоваться в суде при выявлении тех или иных нарушений. При этом Элла Памфилова призвала избирательные комиссии «нещадно отменять» итоги выборов в случае подозрений на нарушения. Так, результаты голосования могут быть отменены на нескольких участках в Санкт-Петербурге, ранее сообщала глава ЦИК. Недействительными в настоящий момент признаны более 25 тыс. бюллетеней в 35 субъектах РФ.

Успешными прошедшие выборы можно считать и с точки зрения явки — она, по последним подсчетам, составила 51,68%. Это выше, чем во время кампании пятилетней давности. Комментируя этот факт, Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в выборах. По его словам, от работы Госдумы зависит процветание и движение страны вперед. А высокая явка свидетельствует о том, что люди «ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти», уверен президент.

«Система работала штатно»

Несмотря на то, что до окончательного подведения итогов еще несколько дней, уже сейчас понятно, что нижняя палата Федерального собрания станет пятипартийной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно говорить, что проходит пять парламентских партий, — сообщила ранее Элла Памфилова.

По итогам подсчета более 99,7% бюллетеней с большим отрывом побеждает «Единая Россия» (более 49%), на втором месте КПРФ (около 19%), более 7% набрали ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду». Пятипроцентный барьер смогли преодолеть и «Новые люди», которые получат возможность создать фракцию в Госдуме.

В одномандатных округах лидерство также за «Единой Россией», 198 кандидатов которой смогли одержать победу на своих территориях. КПРФ получили 9 мест, «Справедливая Россия – За правду» - 8, в ЛДПР - 2, а «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа» выиграли по одному мандату.

На выборах глав регионов также выиграли кандидаты от «Единой России». Так, в Чечне с результатом более 99% победил Рамзан Кадыров, в Пензенской области Олег Мельниченко (72,38%), в Белгородской – Вячеслав Гладков (78,79%), в Тверской – Игорь Руденя (52,45%), в Тыве – Владислав Ховалыг (86,81%), а в Мордовии – Артем Здунов (78,29%). Партией также был поддержан победивший в Тульской области самовыдвиженец Алексей Дюмин (83,58%).

А вот в Хабаровском крае победил представитель ЛДПР Михаил Дегтярев (56,7%), а в Ульяновской области — кандидат от КПРФ Алексей Русских (83,16%). Во всех 39 регионах, где прошли выборы в региональные парламенты, большинство мандатов получила «Единая Россия».

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов назвал итоги кампании успешными и отметил, что все поставленные на выборы цели были выполнены.

— Мы формируем убедительное конституционное большинство в Госдуме. По одномандатным округам также убедительная победа. Мы успешно справились с той задачей, которую перед нами ставило руководство партии и страны. Мы обеспечили курс на стабильное развитие страны на ближайшие пять лет в соответствии с требованиями наших избирателей, — рассказал «Известиям» политик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Международные наблюдатели также высоко оценили организацию выборов. Всего в РФ работали более 400 тыс. экспертов, которые следили за ходом избирательного процесса.

Так, руководитель миссии наблюдателей от ШОС Тынчтык Шайназаров отметил, что в России были созданы все необходимые условия для эффективного мониторинга подготовки и проведения выборов. Это, по его словам, свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса. К слову, с такими выводами согласны не только наблюдатели, которые прибыли в РФ по линии СНГ, но также многие эксперты из стран Евросоюза.

— На нас не было оказано никакого давления. Мы могли спокойно работать и наблюдать за выборами, — отметил в беседе с «Известиями» историк, председатель латышский партии «Новое согласие» Янис Кузинс. — Более того, мы имели возможность свободно общаться с представителями разных политических сил и выслушать их претензии к проведению выборов.

И все же не все остались довольны результатами и тем, как прошла кампания. Несмотря на то, что все прошедшие партии позитивно отметили свои успехи, КПРФ, например, заявила о многочисленных нарушениях и не признала результатов электронного голосования в столице. Партия даже подала заявки на проведение митингов, однако в мэрии Москвы их не согласовали. Эксперты Общественной палаты, однако, не видят оснований для недоверия итогам онлайн-выборов.

— По итогам кампании серьезных нарушений в проведении ДЭГ не обнаружено. Система работала штатно, а возможности для фальсификаций были полностью исключены. Система надежно справилась со своими задачами, обеспечив чистоту и удобство процесса голосования, — рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.

В Единый день голосования с 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Граждане страны избрали депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбрали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы. При этом думские выборы в России проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (225 мандатов) получают места по спискам партий, другая половина (225 мандатов) — по одномандатным округам.