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Явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 63,6%
19 марта 2018, 13:24 • 74 • Политика
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Явка избирателей в Московской области на президентские выборы 18 марта составила 63,6%. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.
"Уже сейчас мы можем говорить, что явка избирателей на выборах президента РФ составила 63,63%, что больше на 2,4% аналогичных выборов в 2012 году", - сказала она.
Явка избирателей на предыдущих президентских выборах 4 марта 2012 года в Московской области составила 61,35%. Всего в выборах в Подмосковье приняли участие 3,5 млн человек.
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