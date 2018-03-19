Явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 63,6%

• 74 • Политика

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Явка избирателей в Московской области на президентские выборы 18 марта составила 63,6%. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.

"Уже сейчас мы можем говорить, что явка избирателей на выборах президента РФ составила 63,63%, что больше на 2,4% аналогичных выборов в 2012 году", - сказала она.

Явка избирателей на предыдущих президентских выборах 4 марта 2012 года в Московской области составила 61,35%. Всего в выборах в Подмосковье приняли участие 3,5 млн человек.