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Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок

23 октября 2021, 00:20  •  170 • Политика
Русские фигуристки Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду для участия в Гран-при. Это стало полной неожиданностью для спортсменок России.
Ведущим русским фигуристкам Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Алёне Косторной отказали в выдаче канадских виз для участия в этапе Гран-при в Ванкувере. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Отмечается, что из-за проблем с визами вылететь на соревнования в Канаду сможет только часть русской делегации, а именно те, кто в четверг 21 октября получил визы в канадском посольстве. ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев (ISU) возможные пути выхода из сложившейся ситуации.
Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца,
- гласит сообщение пресс-службы ФФККР.
Напомним, что подобное происходит уже не первый раз. Там в августе русская теннисистка Анастасия Павлюченкова едва не пропустила турнир в США из-за проблем с выдачей виз. Тогда проблему удалось решить в самый последний момент. Такие истории наводят на подозрения, что русских спортсменов намеренно пытаются не допустить до соревнований.

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