Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок

Русские фигуристки Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду для участия в Гран-при. Это стало полной неожиданностью для спортсменок России.

Ведущим русским фигуристкам Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Алёне Косторной отказали в выдаче канадских виз для участия в этапе Гран-при в Ванкувере. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что из-за проблем с визами вылететь на соревнования в Канаду сможет только часть русской делегации, а именно те, кто в четверг 21 октября получил визы в канадском посольстве. ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев (ISU) возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца,

- гласит сообщение пресс-службы ФФККР.

Напомним, что подобное происходит уже не первый раз. Там в августе русская теннисистка Анастасия Павлюченкова едва не пропустила турнир в США из-за проблем с выдачей виз. Тогда проблему удалось решить в самый последний момент. Такие истории наводят на подозрения, что русских спортсменов намеренно пытаются не допустить до соревнований.