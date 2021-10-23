|
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
23 октября 2021, 00:20 • 170 • Политика
Русские фигуристки Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду для участия в Гран-при. Это стало полной неожиданностью для спортсменок России.
Ведущим русским фигуристкам Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Алёне Косторной отказали в выдаче канадских виз для участия в этапе Гран-при в Ванкувере. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Отмечается, что из-за проблем с визами вылететь на соревнования в Канаду сможет только часть русской делегации, а именно те, кто в четверг 21 октября получил визы в канадском посольстве. ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев (ISU) возможные пути выхода из сложившейся ситуации.
- гласит сообщение пресс-службы ФФККР.
Напомним, что подобное происходит уже не первый раз. Там в августе русская теннисистка Анастасия Павлюченкова едва не пропустила турнир в США из-за проблем с выдачей виз. Тогда проблему удалось решить в самый последний момент. Такие истории наводят на подозрения, что русских спортсменов намеренно пытаются не допустить до соревнований.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2021, 08:25
|
20 октября 2021, 18:40
|
19 октября 2021, 18:10
|
17 октября 2021, 16:35
|
17 октября 2021, 01:25
|
16 октября 2021, 20:10
|
17 октября 2021, 18:55