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Явились без приглашения: В Минске повязали журналистов "Дождя" без документов

09 августа 2020, 22:05  •  26 • Политика
В столице Белоруссии повязали группу телеканала "Дождь". У задержанных в Минске журналистов "Дождя" не было аккредитации, признался редактор телеканала Тихон Дзядко.
В Белоруссии в день голосования на выборах президента страны были задержаны журналисты российского "оппозиционного" телеканала "Дождь". Оказалось, что команда работала в Минске без аккредитации.
В отсутствии у журналистов документов признался главный редактор телеканала Тихон Дзядко. Он оправдывает работу без документов тем, что отправил все необходимые запросы ещё в середине июня, но так и не получил от Минска подтверждения аккредитации. При этом Дзядко отказывается верить в то, что его людей задержали из-за отсутствия документов, пишет "Вести.ру".
Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди в штатском скручивают журналистов "Дождя" и укладывают их на асфальт.

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