Явились без приглашения: В Минске повязали журналистов "Дождя" без документов

В Белоруссии в день голосования на выборах президента страны были задержаны журналисты российского "оппозиционного" телеканала "Дождь". Оказалось, что команда работала в Минске без аккредитации.

В отсутствии у журналистов документов признался главный редактор телеканала Тихон Дзядко. Он оправдывает работу без документов тем, что отправил все необходимые запросы ещё в середине июня, но так и не получил от Минска подтверждения аккредитации. При этом Дзядко отказывается верить в то, что его людей задержали из-за отсутствия документов, пишет "Вести.ру".

Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди в штатском скручивают журналистов "Дождя" и укладывают их на асфальт.