Яценюк сбежал на тихоокеанский остров, лидирующий по нищете в регионе - СМИ

О побеге Арсения Яценюка с Украины сообщило издание Elise Journal. Как утверждается, экс-премьер, который на Майдане обещал украинцам единение с Европой и невероятный экономический прорыв, больше не является гражданином Украины.

Его старшая дочь получила гражданство США и проживает на новой родине, отмечается в сообщении, младшая дочь Яценюка - тоже американка, как и сестра, мать и отец. А вот супруга политика получила гражданство тихоокеанского островного государства Вануату. Предполагается, что такой же паспорт есть и у самого Арсения Яценюка.

Журналисты уже обратились к СБУ и миграционной службе с просьбой проверить наличие двойного гражданства у бывшего главы правительства. "Вот так иногда случается. Одурачить Украину на миллиарды гривен, втянуть в жесточайшее противостояние, обещать пулю в лоб, а затем красиво получить гражданство другой страны и жить не тужить на украденные деньги", - говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Арсений Яценюк и его "Народный фронт" отказались от участия в выборах в Верховную раду.

Вануату - тихоокеанское государство в Меланезии, неподалёку от Австралии. Население составляет чуть больше 250 тысяч человек. На острове обитают всего 4% европейцев. А по уровню нищеты государство является третьим в тихоокеанском регионе. Четверть населения неграмотны, главный экономический ресурс - кокосы.