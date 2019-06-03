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Яценюк сбежал на тихоокеанский остров, лидирующий по нищете в регионе - СМИ
03 июня 2019, 12:54 • 220 • Политика
СМИ узнали о побеге бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны. Как утверждается, он перебрался в тихоокеанское островное государство, которое лидирует по нищете в регионе, и прихватил с собой всю семью.
О побеге Арсения Яценюка с Украины сообщило издание Elise Journal. Как утверждается, экс-премьер, который на Майдане обещал украинцам единение с Европой и невероятный экономический прорыв, больше не является гражданином Украины.
Его старшая дочь получила гражданство США и проживает на новой родине, отмечается в сообщении, младшая дочь Яценюка - тоже американка, как и сестра, мать и отец. А вот супруга политика получила гражданство тихоокеанского островного государства Вануату. Предполагается, что такой же паспорт есть и у самого Арсения Яценюка.
Журналисты уже обратились к СБУ и миграционной службе с просьбой проверить наличие двойного гражданства у бывшего главы правительства. "Вот так иногда случается. Одурачить Украину на миллиарды гривен, втянуть в жесточайшее противостояние, обещать пулю в лоб, а затем красиво получить гражданство другой страны и жить не тужить на украденные деньги", - говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Арсений Яценюк и его "Народный фронт" отказались от участия в выборах в Верховную раду.
Вануату - тихоокеанское государство в Меланезии, неподалёку от Австралии. Население составляет чуть больше 250 тысяч человек. На острове обитают всего 4% европейцев. А по уровню нищеты государство является третьим в тихоокеанском регионе. Четверть населения неграмотны, главный экономический ресурс - кокосы.
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