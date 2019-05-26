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Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам

26 мая 2019, 16:09  •  117 • Украина
Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского потребовать созыва заседания Совета Безопасности ООН из-за решения, которое вынес Международный трибунал ООН по морскому праву касательно украинских моряков.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции... Обращаюсь к президенту Зеленскому — требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС», — написал он.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России после решения трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения данного спора и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения указанного вопроса.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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