Яценюк: Медведчук угрожает национальной безопасности Украины

События в США всколыхнули Украину. Это не вызывает удивления, поскольку то, что происходит в метрополии всегда отражается на ситуации в колонии. Воспитанники Джорджа Сороса призывают не сравнивать попытку захвата Капитолия с событиями на майдане, поскольку, «это другое». Тех же, кто всё-таки проводит параллели, объявляют угрозой национальной безопасности. Так, уже подзабытый Арсений Яценюк назвал такой угрозой лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.8 января Виктор Медведчук сделал заявление, в котором раскритиковал власть «Зеленского—Порошенко». Медведчук сказал, что США и Порошенко с Зеленским навязали Украине внешнее управление, а также провёл параллели между действиями протестующих в Вашингтоне 6 января и событиями Революции достоинства (майдана) в 2014 году на Украине. И одних, и других бунтовщиков он назвал «радикалами». Заявление Медведчука процитировало российское агентство ТАСС.Яценюк использовал это заявление как повод напомнить о себе. На своей странице в соцсети он написал, что Медведчук является «угрозой национальной безопасности», и он давно об этом предупреждал и Порошенко, и Зеленского.«Кремлёвский рупор ТАСС опубликовал заявление антиукраинского Медведчука о „беспорядках в США‟ и внешнем управлении Украиной — это именно то, что следовало ожидать от российской „пятой колонны‟, как продолжение кремлёвской информационной вакханалии на события в США», — написал он в фейсбуке.«Путинская Россия иррационально и нелепо, как и всегда, пытается экстренно вырастить миф о слабости США, о поражении свободного мира и своих мифических победах. Твердолобую путинскую иллюзию повторяет российская агентура в мире и на Украине», — продолжает «жечь напалмом» бывший украинский премьер.Яценюк уверен, что «шаманские заклинания Виктора Медведчука, которого прочат на генерал-губернатора Малороссии и Новороссии — это отработка российской повестки дня на Украине, которая не имеет ничего общего ни с интересами нашего государства, ни с реальностью в принципе».Как раз таки в шаманском стиле Яценюк яростно утверждает, что США «не просто выстоят, они станут сильнее, ещё более утвердятся, как мировой лидер демократии. Верю в партнёрство Украины и США и его укрепление в интересах наших стран вопреки стонам российских приспешников».Подытоживая, Яценюк сообщил, что обращался к Порошенко, и уже который раз обращается к Зеленскому с указанием на то, что деятельность Медведчука представляет угрозу национальной безопасности Украины.«Обращался к Порошенко и уже в который раз обращаюсь к Зеленскому — антигосударственная деятельность этого субъекта и его российских хозяев является угрозой национальной безопасности. Действуйте!», — призывает Арсений.