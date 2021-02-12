Яценюк: импорт российского электричества убивает украинцев

Арсений Яценюк. Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Экс-премьер постмайданного правительства призвал президента к "последовательности"

Правительство Украины, возглавляемое президентом Владимиром Зеленским, должно отказаться от закупок электроэнергии у России. Соответствующее заявление сделал бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк.

По словам политика, накануне у населенного пункта Горловка один из военнослужащих ВСУ был убит снайпером. В этом свете событий позиция украинских властей, считает Яценюк, возмутительна и неприемлема, так как Незалежная продолжает пользоваться электричеством, закупаемым у российской стороны.

По словам экс-главы кабмина, тем самым Киев "финансирует российский бюджет на войну", что несопоставимо с "государственной логикой". Однако ряд правительственных фигур, считает участник государственного переворота, руководствуется личными мотивами – "коррупционными и предательскими".

"Их заворачивают в обертки объяснений и оправданий, они показывают оскал, как только ты говоришь правду. Импорт из России пропаганды, вакцин и газа – не напрямую, но убивает. Импорт электричества убивает так же", – написал Яценюк на своей странице в "Фейсбук".

Политик призвал Зеленского к "последовательности" и прекращении "диверсий" против государства. Экс-премьер уверен, что такое шаги необходимо предпринять с помощью отстранения "крыс" из парламента.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес Арсения Яценюка в список фамилий, в отношении которых действуют российские рестрикции.