Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Политика

Яценюк: импорт российского электричества убивает украинцев

12 февраля 2021, 14:10  •  459 • Политика
Арсений Яценюк. Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-премьер постмайданного правительства призвал президента к "последовательности"
Правительство Украины, возглавляемое президентом Владимиром Зеленским, должно отказаться от закупок электроэнергии у России. Соответствующее заявление сделал бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк.
По словам политика, накануне у населенного пункта Горловка один из военнослужащих ВСУ был убит снайпером. В этом свете событий позиция украинских властей, считает Яценюк, возмутительна и неприемлема, так как Незалежная продолжает пользоваться электричеством, закупаемым у российской стороны.
По словам экс-главы кабмина, тем самым Киев "финансирует российский бюджет на войну", что несопоставимо с "государственной логикой". Однако ряд правительственных фигур, считает участник государственного переворота, руководствуется личными мотивами – "коррупционными и предательскими".
"Их заворачивают в обертки объяснений и оправданий, они показывают оскал, как только ты говоришь правду. Импорт из России пропаганды, вакцин и газа – не напрямую, но убивает. Импорт электричества убивает так же", – написал Яценюк на своей странице в "Фейсбук".
Политик призвал Зеленского к "последовательности" и прекращении "диверсий" против государства. Экс-премьер уверен, что такое шаги необходимо предпринять с помощью отстранения "крыс" из парламента.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес Арсения Яценюка в список фамилий, в отношении которых действуют российские рестрикции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



459
Источник
Похожие новости
12 февраля 2021, 12:20
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом - Лавров
12 февраля 2021, 10:30
Почему Украина отказалась от автономии Донбасса: Кравчук назвал причину
12 февраля 2021, 01:20
В Латвии бурно протестуют из-за отключения российских телеканалов
12 февраля 2021, 10:30
Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"
12 февраля 2021, 03:10
Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
12 февраля 2021, 16:00
На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2021, 22:30
Украина возмутилась, что в Крыму заблокировали террористические и лживые ресурсы
05 февраля 2021, 19:00
Рабинович: В Украине готовят силовой переворот
07 февраля 2021, 23:15
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы радикалов
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
08 февраля 2021, 18:30
Без шансов: мощный удар президента РФ разрушил планы японцев на Курилы
09 февраля 2021, 19:15
Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции
10 февраля 2021, 03:30
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.