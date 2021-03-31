Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Главная / Украина

Яценюк: единственным действенным инструментом госуправления на Украине стал СНБО

31 марта 2021, 14:25  •  98 • Украина

Сегодня на Украине единственным действенным инструментом госуправления стал Совет национальной безопасности (СНБО). Об этом в интервью «LIGA.net» рассказал бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

«Правительство — аморфная структура. КСУ — парализован. Они говорят, что у них рассосался конституционный кризис, но я вообще так не считаю. Рада — я не буду подбирать слов: считаю ее сборищем, которое не принимает эффективных законов. Институт президента — мы с ними из разных галактик. Я не понимаю, как так можно работать — а они не понимают, почему нельзя. Вертикаль в ОГА—ху из ит? Там нет личностей.

Остался один СНБО. То, что они делают — правильно», — высказал свое мнение экс-глава Кабмина.

При этом, по его словам, СНБО не может подменять собой все ветви государственной власти.

«Любое их решение должно повлечь за собой как политическую, так и юридическую чистоту. Запущенный СНБО режим санкций — это только операционный, тактический инструмент. Аналогия: перевязали кровоточащую рану, теперь ее надо зашить. И тут просто нельзя допустить проигрыша в судах», — добавил Яценюк.

Напомним, в последнее время СНБО принимает ряд «громких» решений: санкции против оппозиционеров и бывших политиков, принятие Стратегий и др.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
30 марта 2021, 22:50
Командующий ВСУ жалуется – солдаты не хотят умирать за Зеленского
30 марта 2021, 22:50
«Антирусский проект» – Россия отбросила эмоции в связи с Украиной
30 марта 2021, 22:50
Зеленский оказался не нужен ни русским, ни американцам
31 марта 2021, 00:40
Киев хочет «забросать трупами» границу с Россией, — депутат Рады
30 марта 2021, 22:50
Украина опрометчиво сделала из России своего врага – Бортник
30 марта 2021, 22:50
Разгром в котлах забыт: Украина бредит «маленькой победоносной войной»
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента...
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - ...
31 марта 2021, 00:40
Киев хочет «забросать трупами» границу с Россией, — депутат Рады
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
30 марта 2021, 08:10
Главком ВСУ заявил о подготовке к полномасштабному наступлению в Донбассе
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.