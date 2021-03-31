Яценюк: единственным действенным инструментом госуправления на Украине стал СНБО

Сегодня на Украине единственным действенным инструментом госуправления стал Совет национальной безопасности (СНБО). Об этом в интервью «LIGA.net» рассказал бывший премьер-министр Арсений Яценюк.«Правительство — аморфная структура. КСУ — парализован. Они говорят, что у них рассосался конституционный кризис, но я вообще так не считаю. Рада — я не буду подбирать слов: считаю ее сборищем, которое не принимает эффективных законов. Институт президента — мы с ними из разных галактик. Я не понимаю, как так можно работать — а они не понимают, почему нельзя. Вертикаль в ОГА—ху из ит? Там нет личностей.Остался один СНБО. То, что они делают — правильно», — высказал свое мнение экс-глава Кабмина.При этом, по его словам, СНБО не может подменять собой все ветви государственной власти.«Любое их решение должно повлечь за собой как политическую, так и юридическую чистоту. Запущенный СНБО режим санкций — это только операционный, тактический инструмент. Аналогия: перевязали кровоточащую рану, теперь ее надо зашить. И тут просто нельзя допустить проигрыша в судах», — добавил Яценюк.Напомним, в последнее время СНБО принимает ряд «громких» решений: санкции против оппозиционеров и бывших политиков, принятие Стратегий и др.