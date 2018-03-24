Ястребы Вашингтона подговаривают Трампа выслать российских дипломатов

• 46 • Политика

Совет нацбезопасности США рекомендовал президенту выслать из страны дипломатов России.

Президента США Дональда Трампа подговаривают выслать из страны российских дипломатов из-за скандала вокруг дела об отравлении Скрипаля. На данной мере настаивают члены Совета национальной безопасности США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что в пятницу, 23 марта, Трамп получил от Совета национальной безопасности США рекомендацию, в которой президенту настоятельно советуют выслать из страны дипломатов России. При этом в документе не уточняется, в каком количестве следует высылать из страны дипломатических работников России.

По данным телеканала, решение направить президенту США подобную рекомендацию было принято после встречи высокопоставленных политиков в Белом доме, которая состоялась в среду 21 марта. На ней же был разработан еще ряд мер, направленных против России.

"Решение направить данную рекомендацию президенту было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме в среду, в ходе которой Совет нацбезопасности разработал ряд вариантов действий против России", - сообщает CNN.