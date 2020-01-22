«Ястребиный» пролёт: как НАТО намеревается следить за Россией с помощью новейших американских беспилотников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые беспилотники Global Hawk, поступившие в распоряжение альянса, позволят заглянуть «глубоко» заглянуть на территорию некоторых стран, включая Россию. Как отмечает норвежское издание VG, эти БПЛА, находясь, к примеру, над территорией северной Норвегии, могут следить за действиями России в Арктике. В последние месяцы неоднократное присутствие этих аппаратов было зафиксировано в небе близ российских границ. Особое внимание беспилотники уделяют Калининградской области и Крыму. Однако, по словам экспертов, российские вооружённые силы готовы применить методы «комплексного противодействия» новейшим разведывательным инструментам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые беспилотники Global Hawk, поступившие на вооружение альянса, помогут ему «глубоко» заглянуть внутрь территории соседних стран, в том числе и России.

«Летать они (беспилотники-шпионы. — RT) будут над территорией НАТО. Но при этом смогут видеть, что происходит глубоко на территории наших соседей, позволяя нам составить гораздо лучшее представление о ситуации по другую сторону границы», — сообщил Столтенберг норвежскому изданию VG .

При этом Генсек НАТО посетовал, что таких беспилотников не было на вооружении альянса ранее, что затрудняло сбор информации о «действиях» России в 2014 году.

Сверху видно всё

17 января глава Североатлантического альянса посетил базу НАТО Сигонелла на Сицилии, куда ранее были доставлены два американских БПЛА RQ-4D Global Hawk новейшей модификации.

Именно это место должно в ближайшее время стать пунктом базирования группировки беспилотников из пяти аппаратов. Как отмечает VG, три недостающих пока дрона доставят в Италию течение года. С 2022 года должна начать работать новая система наблюдения за наземной обстановкой НАТО (AGS), которая будет коллективно использоваться всеми членами альянса.

Как заявил Столтенберг, выступая на базе Сигонелла, тот факт, что беспилотники будут базироваться на Сицилии, не помешает им вести разведку не только в близлежащей Африке, но даже в приполярных широтах. Дело в том, что RQ-4D Global Hawk способны находиться в воздухе без заправки не менее 30 часов.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Таким образом, по информации главы НАТО, в зоне слежения альянса одновременно окажутся территории Арктики, Ближнего Востока, африканского континента и близлежащая акватория Атлантики. Группа беспилотников, по его словам, сможет обеспечить круглосуточное наблюдение интересующих НАТО регионов.

«Один БПЛА способен держать под наблюдением территорию, сравнимую по размерам с Польшей», — отметил Столтенберг.

Журналисты VG подчёркивают, что система наблюдения беспилотников позволит получать чёткие изображения с высоты 18 км. При этом дрон, находясь у северных границ России, над норвежской провинцией Финнмарк может «заглянуть» на 200 км вглубь территории страны.

Как сообщает британское оборонное издание Jane's, «для выполнения своих задач в системе наблюдения НАТО беспилотный летательный аппарат Global Hawk Block 40 оснащён многоплатформенной радиолокационной технологической программой (MP-RTIP) Northrop Grumman, представляющей собой активную фазированную антенную решётку (АФАР) X-диапазона с индикатором наземных движущихся целей, РЛС с синтезированной апертурой, режимами сопровождения воздушных целей, сопутствующей селекции движущихся целей».

В дополнение к системам Global Hawk, как пишет Jane's, система наблюдения за наземной обстановкой НАТО (AGS) будет включать в себя «предоставляемые европейскими странами мобильные и переносные наземные станции для обеспечения линии передачи данных, средства обработки и использования данных для множественных развёрнутых и неразвёрнутых работающих пользователей».

«Возможность «заглядывать» действительно на 200 км территории у этих аппаратов есть, эта технология во многом уникальна, — рассказал RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. — Global Hawk — это беспилотник, который может находиться в воздухе десятки часов на достаточно большой высоте. Он оборудован несколькими типами средств наблюдения, в том числе радиолокационными, инфракрасными, оптическими. Он постоянно передаёт информацию, которую получает и передаёт наземный центр. Причём особенность этих аппаратов в том, что они могут, обладая такими возможностями, летать рядом с нашими границами, а центр управления при этом может находиться где-то в глубине территории США».

К российским границам

В ноябре прошлого года СМИ сообщили о появлении первого беспилотника RQ-4D Global Hawk на сицилийской авиабазе. Аппарат прибыл из Калифорнии в Италию «своим ходом», проведя в воздухе 22 часа.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, американские беспилотники RQ-4D Global Hawk в последнее время достаточно часто появляются близ границ России и соседних государств. За последний месяц наблюдатели фиксировали их появление в районе линии разграничения в Донбассе 18, 19, 26, 28 и 29 декабря, а также 16 и 17 января. БПЛА взлетали с базы Сигонелла.

10:15 мск.

Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global#Hawk, ВВС США Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







54

Похожие новости