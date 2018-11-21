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Ястребиная политика: приведут ли перестановки в администрации Трампа к военному конфликту между США и Ираном
21 ноября 2018, 09:24 • 36 • В мире
Дональд Трамп окружил себя ястребами, одержимыми войной и сменой режима в Иране, отмечает в своём докладе Национальный ирано-американский совет NIAC. Аналитики организации уверены, что если администрацию президента США покинет глава Пентагона Джеймс Мэтис, ястребы в Белом доме будут активнее толкать Вашингтон на путь войны с Тегераном. Однако эксперты отмечают, что сейчас у США нет достаточно мощной группировки в регионе, чтобы начать вторжение в Иран, поэтому на данном этапе американская сторона усилит политическое и экономическое давление на Тегеран, что приведёт к его дальнейшему сближению с Россией и Китаем.
Госсекретарь Майк Помпео, президент США Дональд Трамп и советник по нацбезопасности Джон Болтон Reuters © Jonathan Ernst
Дональд Трамп окружил себя «ястребами» открыто толкающими его администрацию на военное столкновение с Ираном с целью смены режима. Об этом говорится в новом докладе Национального ирано-американского совета (NIAC) — неправительственной НКО из Вашингтона, выступающей против войны с Ираном и за открытый дипломатический диалог.
В докладе отмечается, что за два года президентства Дональда Трампа его кабинет покинули два главных приверженца диалога с Ираном — госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Ряд американских СМИ в течение года сообщали, что и глава Пентагона Джеймс Мэттис, также высказывавшийся против войны с Ираном, в ближайшее время может покинуть свой пост. Место Тиллерсона и Макмастера заняли Майк Помпео и Джон Болтон, которые неоднократно делали конфронтационные заявления в отношении Тегерана, говорится в документе.
Так, Болтон ранее заявлял, что единственным способом сдержать ядерную программу Ирана, являются бомбовые удары, подобные тем, что ВВС Израиля наносили по реактору Осирак в Ираке в 1981 году и реактору в Сирии в 2007 году.
По мнению NIAC, администрация Трампа намеренно идёт на обострение отношений с Ираном, чтобы заставить его выйти из ядерной сделки (договор СВПД), это развяжет Вашингтону руки для подготовки военных действий.
«Если им удастся спровоцировать Иран на выход из СВДП, Болтон и Помпео получат повод действовать по аналогии с иракским вторжением, и начнут планировать превентивную войну для того, чтобы сдержать ядерные амбиции Ирана. Даже если им это не удастся, подстрекательство к военному столкновению будет нарастать из-за отсутствия площадок для деэскалации», — говорится в докладе NIAC.
Ответная реакция
Незадолго до публикации доклада, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Тегеран не уступит экономическому и психологическому давлению, которое пытается оказать на него Вашингтон.
«США пытаются оказать экономическое давление и ведут психологическую войну против народа Ирана, полагая, что их демонстрация силы сможет заставить нас отступить. Однако такая позиция лишена оснований», — сказал Рухани.
По его словам, Иран продолжает придерживаться ранее достигнутого соглашения, а США не смогут добиться того, что иранский народ уступит Вашингтону.
Кроме того, в начале ноября Рухани также заявил, что Иран продолжит продавать нефть, несмотря на введение американских санкций в отношении Тегерана.
О стремлении Вашингтона развалить ядерную сделку с Ираном заявляло и российское дипломатическое ведомство. МИД РФ отметил, что администрация Трампа проявляет лицемерие, заявляя о возможности заключения нового, «более всеобъемлющее» соглашение с Ираном. С таким заявлением Белый дом выступил в начале ноября незадолго до введения второго пакета санкций против Тегерана.
«Положение дел в сфере глобальной безопасности ухудшается. США теперь наносят ещё один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Наращивание давления
Даже такие супер-ястребы как Болтон и более умеренные представители администрации вроде Помпео и Мэттиса в сущности одинаково видят роль США на данном этапе, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Иран является историческим противником США с 1980 года, когда американцы были унижены и изгнаны из страны, напомнил Брутер.
«Иран и сейчас является противником США в регионе, проводя абсолютно независимую от Вашингтона политику и оказав помощь России в сохранении власти правительства Асада в Сирии. Поэтому США будут всячески провоцировать Иран, давить на европейские компании для разрыва контрактов, будут требовать от всех полной лояльности. ... Можно сказать, что Вашингтон будет провоцировать Иран и использовать для этих целей Израиль, но некоторые грани пока они переходить не могут, потому что это не находит понимания среди их союзников», — заявил политолог в беседе с RT.
События в Сирии показывают, что пока США сдерживают себя от конфронтации с Ираном, добавил эксперт. Американская сторона готовится к средне-срочному сценарию, а не к решению вопроса прямо сейчас, подчеркнул Брутер.
Сравнительная умеренность
В настоящее время признаков подготовки вторжения или военной акции не наблюдается, так как у США нет в регионе достаточно мощной группировки, которая могла бы серьёзно угрожать Ирану, рассказал в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
«Но то, что Мэттис и Макмастер в этом докладе называются умеренными, это очень показательный момент, свидетельствующий о состоянии нынешней американской администрации и правящих кругов. Если эти умеренные, то кто же тогда неумеренные?», — считает эксперт.
По сравнению с генералами Мэттисом и Макмастером, Болтон и Помпео действительно предстают людьми, которые готовы пойти на всё, отмечает Батюк.
«Болтон известный ястреб и неоконсерватор, человек который на протяжении последних нескольких десятков лет занимал агрессивную позицию в отношение Ирана. Ничего иного, кроме смены режима, современный Вашингтон предложить Тегерану не может. Такого рода политика Белого дома будет и дальше усугублять американо-иранский конфликт и как следствие —способствовать укреплению отношений Ирана с Россией и КНР», — заключил эксперт.
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