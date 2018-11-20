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«Ясный сигнал» послан не тем: Угрожая санкциями России, Могерини забыла о поведении Киева

20 ноября 2018, 14:09  •  106 • Политика
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини пытается послать «ясный сигнал» России на основе «недостоверной информации», полученной от Киева. Подобной позиции придерживается депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.
В ближайшие дни Евросоюз готов принять «целевые меры» в отношении России, если ситуация в Азовском море не будет урегулирована. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
По словам дипломата, инциденты в акватории наносят ущерб не только украинской экономике, но и европейской, ибо в Азовском море действуют суда под флагами стран - участниц ЕС.
«Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы шлем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море», - подчеркнула Могерини.
Комментируя действия Брюсселя, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что Евросоюз использует недостоверную информацию, предоставленную украинской стороной. При этом провокации со стороны Киева вновь были проигнорированы.
Впрочем, парламентарий сомневается в том, что европейская сторона пойдет на обострение конфликта.
«Безусловно, сегодня Евросоюз может только надувать щеки и делать заявления… Мы понимаем, что все действия Российской Федерации укладываются в международное морское право, в отличие от провокаций и откровенного пиратства Украины», - объяснил Ганжара*.
Напомним, в конце октября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Авторы документа просят Совет Евросоюза потребовать от России отказаться от «дискриминационной» инспекции судов в акватории под угрозой расширения антироссийских санкций и свернуть добычу нефти и газа на «украинской территории». Кроме того, они предлагают назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу, который займется вопросами урегулирования ситуации в регионе.
Также было уделено внимание и строительству моста через Керченский пролив, которое представители ЕП считают незаконным. Их беспокоит участие в проекте европейских компаний, поэтому политики поддерживают решение Совета ЕС ввести санкции против ряда компаний («Стройгазмонтаж-Мост», «ВАД», судостроительный завод «Залив», «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж - СГМ Груп»).
Европарламентарии предпочли проигнорировать реальное положение дел в регионе, а также действия украинцев, которые и спровоцировали конфликт в Азовском море. Так, в марте 2018 года украинские пограничники задержали шедшее под флагом РФ судно «Норд», на борту которого находились 10 российских граждан.
Еще более странной вышла история с танкером «Механик Погодин», который задержали в порту Херсона. Судя по заявлениям судовладельца и членов экипажа, украинская сторона намеренно заманила судно в порт.
На действия украинских пиратов отреагировали власти России, которые пригрозили Киеву последствиями. Так, сотрудники ФСБ активизировали проверки иностранных кораблей в Азовском море. В связи с непредсказуемым характером поступков официального Киева судовладельцы начали избегать захода в украинские порты, что привело к оттоку средств.
Несмотря на это, украинцы продолжают нагнетать обстановку. ВМС Украины представили стратегию развития флота страны, в которой Москва обвиняется в «оккупации» украинской исключительной морской экономической зоны и «блокаде» судов в Керченском проливе и Азовском море. А 12 октября глава государства Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».
Учитывая непрекращающиеся провокации, ряд российских политиков допустил возможность полного закрытия Азовского моря для украинских судов.
«Мы видим явный морской террор со стороны властей Украины в отношении наших кораблей. Это недопустимо. Мы не будем на это смотреть сквозь пальцы», - заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Юрий Швыткин в интервью РИА ФАН.
* RT

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