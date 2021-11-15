Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи жителям Донбасса. По словам политолога Марата Баширова, глава государства дал ясное предупреждение Киеву.

Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной помощи населению ДНР и ЛНР из-за ухудшения условий жизни в республиках на фоне устроенной Украиной экономической блокады и эпидемии коронавируса.

Правительство должно будет в качестве исключения признать органы и организации, действующие на неподконтрольных Киеву территориях, и предоставить гумпомощь. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политолог Марат Баширов полагает, что указ о предоставлении Донбассу гуманитарной помощи является чётким сигналом для Киева, который в последнее время особенно активно обостряет ситуацию в регионе.

Ясное предупреждение о том, что не стоит Киеву рисковать с военными операциями: где гуманитарная, там и иная поддержка может быть оказана,

- пишет эксперт.

Скриншот: Telegram/Политджойстик/Politjoystic

Отметим, что в 2015 году Украина подписала Минские соглашения, обязавшись отвести войска, дать Донбассу особый статус и провести там выборы. Однако за все эти годы страна не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств. При этом украинская армия практически каждый день обстреливает неподконтрольные территории, убивая мирных жителей и повреждая гражданскую инфраструктуру.

В последнее время ситуация в регионе обострилась. Украинская армия начала использовать беспилотники вдобавок к артиллерии.