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Ясненское ракетное соединение готово к гиперзвуку Путина

22 мая 2019, 21:24  •  8 • Политика
Российские ракетные войска получили первые комплексы "Авангард". Гиперзвук Путина, согласно плану, "заступает на службу" в 2019 году. Ясненское ракетное соединение уже полностью готово: комплексы доставлены, инфраструктура построена.
Строительство инфраструктуры для первого полка, который будет управлять и обслуживать ракетные комплексы "Авангард", уже завершено, сообщает Минобороны.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергей Каракаев заявил, что продолжается приём в эксплуатацию мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс" и "Авангард".
В Ясненском ракетном соединении уже завершена развёртка инфраструктуры для ракетного полка с комплексами "Авангард". Они заступят на боевое дежурство к концу 2019 года.
В Минобороны добавили, что всего в этом году на боевое дежурство должна заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".

"Авангард"

Напомним, в марте 2018 года президент России Владимир Путин впервые рассказал о создании комплекса стратегического назначения "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащённой планирующим крылатым боевым блоком. Боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался ещё с 2004 года.
Как отметили военные, ракетный комплекс обладает возможностями, которые позволяют осуществить гарантированный прорыв любых средств ПВО противника. Спецификации "Авангарда" официально не раскрывались.
Корпус аппарата изготовлен из прочных композиционных материалов, что обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву и защиту от лазерного облучения. Данные ракеты способны лететь в плотных слоях атмосферы со скоростью гиперзвука - это около 20 Махов, при этом ещё маневрируя и уходя от противоракетной обороны.

Пенсия "Сатаны" и размещение МБР "Сармат"

Также Сергей Каракаев сообщил другую новость о российских ракетных войсках: последние ракетные комплексы советского производства снимают с вооружения.
По предположениям ряда журналистов, речь идёт о межконтинентальной баллистической ракете Р-36М2 "Воевода", известной за Западе как Satana.
На её место заступает МБР "Сармат", которая должна превзойти свою предшественницу по нескольким показателям. "Сармат" имеет настолько большую дальность поражения, что способен летать через Северный и Южный полюсы.
Р-36М2 "Воевода" была настоявшим гигантом: её масса превышала 200 тонн, боевая часть достигала порядка 9 тонн.

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