Яшина разоблачили: Найдены документы о его связи с Навальным

Муниципального депутата не допустили к довыборам в Мосгордуму.

Муниципального депутат Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму. Ему запретили открывать кандидатские счета. Такое решение избирательная комиссия приняла из-за связи Яшина с экстремистской организацией.

Тот отрицает свою связь с ФБК*, но очевидно, что он имеет к организации прямое отношение. Материалы можно найти в сети, тем более Яшин сам дал на них ссылку. Телеграм-канал Лесонавал опубликовал фото протокола.

В документах указано, что Яшин выдвигал на акции на в 2019 году на акции на проспекте Сахарова ультимативные требования к Мосгоризбиркому. Также он участвовал в несогласованных акциях в 2017 году на Красных воротах.

"На кого рассчитаны эти вопли "я не такая, я жду трамвая", когда мы 10 лет наблюдали Яшина в роли прикроватной болонки Навального? Связь молодого перспективного политика с ФБК* очевидна всем кроме него", - отмечает автор телеграм-канала Лесонавал.