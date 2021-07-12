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Яшин заявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы

12 июля 2021, 14:00  •  82 • Политика
Муниципальный депутат Илья Яшин в понедельник, 12 июля, написал заявление о сложении полномочий главы Красносельского района Москвы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах»,— написал он.
Яшин рассказал, что его команда намерена выдвинуть на пост нового главы района, который будет избран 27 июля, Елену Котёночкину, одного из муниципальных депутатов Москвы.
Свое решение депутат обосновал тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. По его словам, к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов.
«Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков», — указал Яшин.
Он также подчеркнул, что «не хотел оставлять после себя руины».
«Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года», — добавил депутат.
Должность главы Красносельского района Яшин занимал с октября 2017 года.
В июне стало известно о том, что Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, пишет «Газета.ру».
В марте Илью Яшина, другого муниципального депутата Юлию Галямину задержали правоохранители. Они принимали участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация «Открытая Россия».
При этом в конце января Яшина задержали за участие в несанкционированной акции.
Кроме того, в 2019 году его неоднократно арестовывали за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Речь идет о несогласованной акции 3 августа.
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