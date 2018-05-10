Ящик водки в окоп! Украинские похождения бравого солдата Швейка • 29 • Война



Самыми многочисленными, самыми комическими, хорошо запоминающимися рассказами о воинской службе являются рассказы о том, кто как некто или же сам рассказчик надрался, напился, нарезался, налакался, наклюкался до помутнения рассудка водки, спирта, тормозухи и т.п. И как потом было шумно, быстро, ужасно весело и всегда с непредсказуемыми последствиями.









— Вот у нас в полку был один случай… — говорил бравый солдат Швейк из бессмертного произведения Ярослава Гашека.



— Даже пить теперешние младшие офицеры не умеют! Двенадцати часов еще нет, а за столом уже, как видите, пять пьяных. А в прежние-то времена мы по двое суток сиживали и, чем больше пили, тем трезвее становились. И лили в себя беспрерывно пиво, вино, ликеры... Нынче уж нет настоящего боевого духа. Черт его знает, почему это так! Ни одного остроумного слова, все какая-то бесконечная жвачка. Послушайте только, как там, в конце стола, говорят об Америке.



Алкоголь на войне в небольших дозах притупляет стресс. Но небольших доз водки для солдата и офицера не бывает, а посему организм реагирует угнетением работы сердца, снижением иммунитета, затруднением понимания, понижением умственной и психической работоспособности. Немногим более 100 граммов внутрь организма, и военнослужащий лишается критической оценки своих действий, плохо следит за окружающими событиями, обнаруживает резкое понижение интеллектуальных способностей. Вместе с тем облегченная двигательная реакция приводит к активным, бесцельным действиям насильственного характера.







Дневник боевых действий на Донбассе свидетельствует, что громадная часть «косяков» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нерегулярных подразделений происходит из-за неуёмного употребления спиртного как в тылу фронта, так и на передовой. Небрежное обращение с оружием, фантастические по глупости «прорывы» обороны ополченцев силами до взвода, блуждание на собственных минных полях и прочее, достойное пера Гашека, наблюдается и на четвертый год боевых действий.



Командир роты 39-го батальона ВСУ Виталий Коровьяковский говорит: "Погибли у меня на блокпосту трое, тела которых я видел. Было двое пьяных. Просто из-за этого. Если бы они были трезвые, ну они не просто были навеселе, они просто очень сильно были пьяными. Если бы они были бы трезвыми, они бы, возможно, могли бы выжить". После этого случая он начал воспитывать солдат собственными методами, которые, как считает, более действенны, чем физические или финансовые.



"Напились, я забрал автоматы, выдал им... сделал луки и стрелы", — говорит командир роты 39-го батальона. Здесь зрители аплодируют.







Слабо помогают и введенные штрафные санкции для любителей выпить в зоне АТО. Если кого подловят с бутылкой или уже во хмелю, то руководство вправе оштрафовать на 7 000 гривен, то есть удержать эту сумму с зарплаты. Говорят, что есть подразделения, где за квартал экономят от 200 до 500 тысяч гривен, ведь средства остаются на счетах МО. Но как правило, командиры предпочитают не связываться с «аватарами», коих раньше на гражданке презрительно называли «синяками», а посылают их на самые неудобные для службы места, где их быстро утилизирует сама боевая обстановка.



По свидетельству военного прокурора, небоевые потери растут в прямой зависимости от времени пребывания в прифронтовой полосе и составляют до половины всех потерь армии и ближнего тыла.



В одном из гаражных кооперативов Краматорска 38-летняя женщина-рядовой полка патрульной службы полиции особого назначения "Миротворец", находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля, перепутала педали и наехала на 35-летнюю подругу. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая погибла на месте. По Сирии нанесен новый удар



Военно-уголовная статистика свидетельствует, что по разным категориям доля преступлений, совершенных в пьяном виде, колеблется от 50 до 95 процентов.



13 сентября пресс-центр АТО сообщил, что накануне около 16.00 позиции одного из подразделений ВСУ в районе Станицы Луганской были атакованы диверсионно-разведывательной группой ЛНР. "В результате боя двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения, один пропал без вести. Что касается потерь врага в бою — информация уточняется", — говорилось в сообщении.



Но в тот же день в соцсетях появилась другая информация, бывший начальник штаба национальной обороны Кривого Рога Николай Колесник сообщил, что разыскивается дезертир, который убил двоих — капитана Юрия Сметанина и солдата по фамилии Андрусович, а также ранил пятерых военных.



"Вооружён, при себе полный боекомплект, есть гранаты, убил двоих, ранил пятерых. Может направляться в Кривой Рог, возможно, через Днепр. Может быть в форме. Особое внимание волонтёрам, может просить помощи… Реально дезертир — убийца с полным БК в бегах, а в новостях — тишина. Волонтёры и неравнодушные ищут, полиция вся на ногах с брониками и автоматами", — написал депутат Колесник в Facebook.



Как оказалось, в нетрезвом состоянии солдат 28-й механизированной бригады из Кривого Рога расстрелял сослуживцев в порыве ярости в связи с изменой супруги.



«Позже преступник объяснял следователям, что на него периодически находило затмение после общения с женой. В тот день он разговаривал с ней по телефону, она почему-то дала трубку своему любовнику. Когда военный с ним поговорил, у него случился приступ, во время которого он и совершил это преступление", — рассказал журналистам прокурор сил АТО Константин Кулик. 1943-й – год коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн



Интересно отметить в этой связи, что во время Первой мировой войны немецкие пропагандисты обильно усыпали французские окопы листовками, в которых изображались дамы, легко отдающиеся офицерам, пока их муж-солдат в окопах. На неокрепшие умы да ещё под парами это действовало весьма эффективно.



Мобилизованные, которых оторвали от жены и дома, чувствуют, как накапливаются долги за кредиты, как дома что-то ломается, жены жалуются, хозяйство рушится. И чем ближе момент демобилизации, тем больше они чувствуют свое нежелание быть дисциплинированными.



— Himmeldonnerwetter! (Черт побери! (нем.)) — заорал один из членов комиссии, бряцая саблей. — Он таки вообще ни о чем не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?



— Осмелюсь доложить, потому, что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в Девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил: "Солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так, вшивая дрянь, шляпа.



Размышления никогда не доводят...



Мы уже не говорим о количестве самоубийств бывших солдат, совершенных в тылу и не попадающих в армейскую сводку. Все цифры приводимые в прессе, в официальных источниках надо считать условными, ибо всей картины происходящего не видно за лесом тотального поражения нравов.



Создается устойчивое впечатление, что забрасывать противника бутылками водки иногда гораздо эффективнее (да и дешевле), чем гранатами. Ящик водки, попавший в окоп бойцам ВСУ, сравним с прямым попаданием мины ротного миномета. А застрявшая на пути наступающих «Газель» с водкой и коньяком способна парализовать фронтовое наступление. Прокладка трубопровода с попеременной подачей пива и водки прямо на позиции противника отбила бы всякую мотивацию к боевым действиям.



Заглянем в прошлое. Древнейший пример запрета пьянства в войсках относится к 811 году н.э, ко времени Карла Великого. В императорской русской армии пресловутая чарка была отменена в 1908 году. На флоте чарка сохранялась длительное время, но прием ее был разделен на части: 2/3 к обеду и 1/3 к ужину. В солдатских лавках и буфетах было разрешено пиво и легкое виноградное вино. Французский опыт снабжения армии вином рассматривать не будем из-за обширности темы. На Украине придумали план противодействия «российской агрессии»



Во времена Второй мировой войны «наркомовские» 100 граммов выдавались лишь войскам первой линии, а там, где было возможно, главным образом на южных фронтах, вместо водки выдавалось 200 граммов сухого вина.



Ещё дальше в глубь веков: в античные времена, нормой для римских войск в походах была выдача 600 граммов вина на каждого бойца, причем надо отметить, что вино всегда было малоспиртуозное, а питье и приготовление пищи из воды непроверенных источников не поощрялось. Впрочем, римским легионерам, в отличие от бойцов ВСУ, расслабляться было некогда. Именно они обустроили всю Римскую империю. Все дороги, мосты, колодцы, акведуки были сделаны ими. Лагеря укреплялись и обустраивались каждым новым отрядом. Эти лагеря стали впоследствии точкой роста для самых значимых городов Европы. Лондон, Вена, Кельн и многие другие.







Многими исследователями армейского быта отмечалось, что категорический запрет на алкоголь в войсках не дает положительного эффекта, об этом стоит помнить военноначальникам республик Донбасса. Находящимся в сельской местности войскам пресечь поставку нелегального алкоголя практически невозможно. Отодвинув в сторону жизнеописания цезарей, отбросив в сторону медицинский справочник, закрыв сводки вялотекущей войны, можно дать по этому поводу лишь общие советы. Регулярные инспекции передней линии обороны, боевая учеба, неуклонная борьба с проявлениями алкоголизма, относительная доступность легкого вина и пива, неустанный труд по обустройству позиций и близлежащих населенных пунктов создают нормальный эмоциональный, боевой дух и крепкую спайку между ополчением и местными жителями.



Затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу, проверить, не осталось ли там еще хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям:



— Ну, а теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Самыми многочисленными, самыми комическими, хорошо запоминающимися рассказами о воинской службе являются рассказы о том, кто как некто или же сам рассказчик надрался, напился, нарезался, налакался, наклюкался до помутнения рассудка водки, спирта, тормозухи и т.п. И как потом было шумно, быстро, ужасно весело и всегда с непредсказуемыми последствиями.— Вот у нас в полку был один случай… — говорил бравый солдат Швейк из бессмертного произведения Ярослава Гашека.Алкоголь на войне в небольших дозах притупляет стресс. Но небольших доз водки для солдата и офицера не бывает, а посему организм реагирует угнетением работы сердца, снижением иммунитета, затруднением понимания, понижением умственной и психической работоспособности. Немногим более 100 граммов внутрь организма, и военнослужащий лишается критической оценки своих действий, плохо следит за окружающими событиями, обнаруживает резкое понижение интеллектуальных способностей. Вместе с тем облегченная двигательная реакция приводит к активным, бесцельным действиям насильственного характера.Дневник боевых действий на Донбассе свидетельствует, что громадная часть «косяков» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нерегулярных подразделений происходит из-за неуёмного употребления спиртного как в тылу фронта, так и на передовой. Небрежное обращение с оружием, фантастические по глупости «прорывы» обороны ополченцев силами до взвода, блуждание на собственных минных полях и прочее, достойное пера Гашека, наблюдается и на четвертый год боевых действий.Командир роты 39-го батальона ВСУ Виталий Коровьяковский говорит: "Погибли у меня на блокпосту трое, тела которых я видел. Было двое пьяных. Просто из-за этого. Если бы они были трезвые, ну они не просто были навеселе, они просто очень сильно были пьяными. Если бы они были бы трезвыми, они бы, возможно, могли бы выжить". После этого случая он начал воспитывать солдат собственными методами, которые, как считает, более действенны, чем физические или финансовые."Напились, я забрал автоматы, выдал им... сделал луки и стрелы", — говорит командир роты 39-го батальона. Здесь зрители аплодируют.Слабо помогают и введенные штрафные санкции для любителей выпить в зоне АТО. Если кого подловят с бутылкой или уже во хмелю, то руководство вправе оштрафовать на 7 000 гривен, то есть удержать эту сумму с зарплаты. Говорят, что есть подразделения, где за квартал экономят от 200 до 500 тысяч гривен, ведь средства остаются на счетах МО. Но как правило, командиры предпочитают не связываться с «аватарами», коих раньше на гражданке презрительно называли «синяками», а посылают их на самые неудобные для службы места, где их быстро утилизирует сама боевая обстановка.По свидетельству военного прокурора, небоевые потери растут в прямой зависимости от времени пребывания в прифронтовой полосе и составляют до половины всех потерь армии и ближнего тыла.В одном из гаражных кооперативов Краматорска 38-летняя женщина-рядовой полка патрульной службы полиции особого назначения "Миротворец", находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля, перепутала педали и наехала на 35-летнюю подругу. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая погибла на месте.Военно-уголовная статистика свидетельствует, что по разным категориям доля преступлений, совершенных в пьяном виде, колеблется от 50 до 95 процентов.13 сентября пресс-центр АТО сообщил, что накануне около 16.00 позиции одного из подразделений ВСУ в районе Станицы Луганской были атакованы диверсионно-разведывательной группой ЛНР. "В результате боя двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения, один пропал без вести. Что касается потерь врага в бою — информация уточняется", — говорилось в сообщении.Но в тот же день в соцсетях появилась другая информация, бывший начальник штаба национальной обороны Кривого Рога Николай Колесник сообщил, что разыскивается дезертир, который убил двоих — капитана Юрия Сметанина и солдата по фамилии Андрусович, а также ранил пятерых военных."Вооружён, при себе полный боекомплект, есть гранаты, убил двоих, ранил пятерых. Может направляться в Кривой Рог, возможно, через Днепр. Может быть в форме. Особое внимание волонтёрам, может просить помощи… Реально дезертир — убийца с полным БК в бегах, а в новостях — тишина. Волонтёры и неравнодушные ищут, полиция вся на ногах с брониками и автоматами", — написал депутат Колесник в Facebook.Как оказалось, в нетрезвом состоянии солдат 28-й механизированной бригады из Кривого Рога расстрелял сослуживцев в порыве ярости в связи с изменой супруги.«Позже преступник объяснял следователям, что на него периодически находило затмение после общения с женой. В тот день он разговаривал с ней по телефону, она почему-то дала трубку своему любовнику. Когда военный с ним поговорил, у него случился приступ, во время которого он и совершил это преступление", — рассказал журналистам прокурор сил АТО Константин Кулик.Интересно отметить в этой связи, что во время Первой мировой войны немецкие пропагандисты обильно усыпали французские окопы листовками, в которых изображались дамы, легко отдающиеся офицерам, пока их муж-солдат в окопах. На неокрепшие умы да ещё под парами это действовало весьма эффективно.Мобилизованные, которых оторвали от жены и дома, чувствуют, как накапливаются долги за кредиты, как дома что-то ломается, жены жалуются, хозяйство рушится. И чем ближе момент демобилизации, тем больше они чувствуют свое нежелание быть дисциплинированными.Мы уже не говорим о количестве самоубийств бывших солдат, совершенных в тылу и не попадающих в армейскую сводку. Все цифры приводимые в прессе, в официальных источниках надо считать условными, ибо всей картины происходящего не видно за лесом тотального поражения нравов.Создается устойчивое впечатление, что забрасывать противника бутылками водки иногда гораздо эффективнее (да и дешевле), чем гранатами. Ящик водки, попавший в окоп бойцам ВСУ, сравним с прямым попаданием мины ротного миномета. А застрявшая на пути наступающих «Газель» с водкой и коньяком способна парализовать фронтовое наступление. Прокладка трубопровода с попеременной подачей пива и водки прямо на позиции противника отбила бы всякую мотивацию к боевым действиям.Заглянем в прошлое. Древнейший пример запрета пьянства в войсках относится к 811 году н.э, ко времени Карла Великого. В императорской русской армии пресловутая чарка была отменена в 1908 году. На флоте чарка сохранялась длительное время, но прием ее был разделен на части: 2/3 к обеду и 1/3 к ужину. В солдатских лавках и буфетах было разрешено пиво и легкое виноградное вино. Французский опыт снабжения армии вином рассматривать не будем из-за обширности темы.Во времена Второй мировой войны «наркомовские» 100 граммов выдавались лишь войскам первой линии, а там, где было возможно, главным образом на южных фронтах, вместо водки выдавалось 200 граммов сухого вина.Ещё дальше в глубь веков: в античные времена, нормой для римских войск в походах была выдача 600 граммов вина на каждого бойца, причем надо отметить, что вино всегда было малоспиртуозное, а питье и приготовление пищи из воды непроверенных источников не поощрялось. Впрочем, римским легионерам, в отличие от бойцов ВСУ, расслабляться было некогда. Именно они обустроили всю Римскую империю. Все дороги, мосты, колодцы, акведуки были сделаны ими. Лагеря укреплялись и обустраивались каждым новым отрядом. Эти лагеря стали впоследствии точкой роста для самых значимых городов Европы. Лондон, Вена, Кельн и многие другие.Многими исследователями армейского быта отмечалось, что категорический запрет на алкоголь в войсках не дает положительного эффекта, об этом стоит помнить военноначальникам республик Донбасса. Находящимся в сельской местности войскам пресечь поставку нелегального алкоголя практически невозможно. Отодвинув в сторону жизнеописания цезарей, отбросив в сторону медицинский справочник, закрыв сводки вялотекущей войны, можно дать по этому поводу лишь общие советы. Регулярные инспекции передней линии обороны, боевая учеба, неуклонная борьба с проявлениями алкоголизма, относительная доступность легкого вина и пива, неустанный труд по обустройству позиций и близлежащих населенных пунктов создают нормальный эмоциональный, боевой дух и крепкую спайку между ополчением и местными жителями. Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 29 Источник Похожие новости «Иран открыто призывает к уничтожению Израиля» В США оценили последствия от ядерного удара России Нетаньяху едет спросить разрешения у Путина на бомбежку Сирии

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