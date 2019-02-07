Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что судебный вердикт, вынесенный в отношении и. о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун, способен «открыть ящик Пандоры»: если начать анализировать работу других членов правительства, можно «далеко зайти». Ранее Окружной административный суд Киева постановил, что Супрун не может по закону исполнять обязанности министра здравоохранения: её полномочия истекли около двух лет назад. Однако на защиту и. о. главы Минздрава единым фронтом встали и кабмин, и президент. По мнению экспертов, власти попытаются повлиять на решение суда.

Глава украинского МИД Павел Климкин поддержал Ульяну Супрун, в отношении которой ранее было вынесено решение Окружным административным судом Киева. Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения. Таким образом, суд удовлетворил иск депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Комментируя это решение на своей странице в Facebook, Павел Климкин написал, что «всем нам и так всё понятно».

«Можно и нужно дискутировать о содержании и скорости реформы, но кто ещё наивно надеется, что украинская система здравоохранения в настоящем её состоянии способна лечить и спасать всех украинцев хотя бы по каким-то минимальным, по-человечески приемлемым стандартам?» — написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом дипломат уверен, что судебный вердикт в отношении Супрун «открывает ящик Пандоры».

«Представьте, что сейчас начнётся, если мы будем анализировать шаги и решения всех и. о.? Так можно далеко зайти», — подчеркнул Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Напомним, 5 февраля суд запретил Супрун исполнять обязанности главы украинского Минздрава, а также выполнять «любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения». При этом Супрун может исполнять обязанности заместителя министра здравоохранения — суд сохранил за ней эти полномочия.

Согласно украинскому законодательству, министр здравоохранения должен утверждаться на посту решением Рады по представлению премьер-министра. Однако утвердить в качестве главы здравоохранения Супрун парламент отказался, поэтому с 2016 года она формально являлась только и. о. главы Минздрава, хотя на практике выполняла обязанности министра.

Как отмечается в иске Мосийчука, такое положение вещей нарушает закон Украины. Также суд мотивировал своё решение тем, что Супрун является гражданкой иностранного государства — США. Получив в 2015 году украинский паспорт, Супрун не стала отказываться от американского гражданства, а это противоречит закону «О гражданстве Украины», запрещающему двойное гражданство.

«Смешно и печально»

Впрочем, эти обстоятельства совершенно не смутили президента Украины Петра Порошенко, который открыто вступился за Супрун.

«Хочу обратить внимание на то, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины», — заявил Порошенко, выступая накануне на мероприятии американской торговой палаты в Киеве.

Аналогичной точки зрения придерживается и украинский Минюст: глава ведомства Павел Петренко уже заявил, что оспорит решение суда.

«Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения», — написал Петренко на своей странице в Facebook.

На сайте украинского кабмина размещён текст официального заявления правительства, в котором говорится о «беспрецедентном давлении», которому якобы подвергается команда Минздрава «с целью остановки» реформирования здравоохранения. В кабмине уверены, что настоящей причиной «войны» против Супрун стала её борьба с коррумпированными схемами. Якобы под руководством Супрун на Украине началось внедрение программы доступных лекарств, повышение зарплат врачам, применение новых требований к качеству подготовки медицинских кадров, развёртывание сети кардиоцентров.

«Мы выражаем поддержку нашей коллеге Ульяне Супрун и будем в дальнейшем прилагать усилия для продолжения обеспечения украинцев качественными медицинскими услугами», — говорится в заявлении.

По словам руководителя Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Супрун уже давно должна была покинуть свой пост. Согласно постановлению украинского кабмина №1096 от 17 июля 2003 года, исполнять обязанности министра можно на протяжении только одного месяца, далее должен быть назначен новый министр или другой и. о. либо полномочия действующего и. о. должны быть продлены.

«Супрун же провела в качестве и. о. больше двух лет, нарушив все возможные сроки и нормы законодательства. Тут дело даже не в двойном гражданстве. Оно в правительстве у многих двойное или даже тройное, на это уже никто не обращает внимания», — пояснил эксперт в интервью RT.

Заседание Верховной рады Украины

РИА Новости

Комментируя заявление Павла Климкина о ящике Пандоры, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил, что, скорее всего, глава украинского МИД беспокоится о своей карьере.

«Что интересно, защищая Супрун, Минюст не постеснялся поставить под сомнение всю судебную систему Украины. Поразительно, но свою точку зрения Минюст обосновывает не юридическими аргументами, а тем, что её нужно оставить руководителем Минздрава из «революционной целесообразности» — потому что она проводит реформы, — отметил Жарихин в интервью RT. — Это характерно и для выступлений Климкина и Порошенко, суть которых сводится к простому посылу: не трогайте того, кого прислали нам американские друзья. Выглядит это смешно и печально».

«Медсестра из США»

Американская гражданка Ульяна Супрун возглавляет украинское здравоохранение с июля 2016 года. С самого начала она заслужила славу одного из наиболее одиозных деятелей современной Украины как своими странными и явно непрофессиональными заявлениями, так и политикой, проводимой во вверенной ей сфере.

Например, в 2016 году Ульяна Супрун заявила, что Минздрав больше не будет заниматься лечением онкозаболеваний и свернёт программу «Онкология». По мнению чиновницы, всё внимание нужно уделять не лечению, а профилактике рака.

«Почему мы должны лечить их всех? Потому что мы очень поздно обнаруживаем эти болезни, потому что наши пациенты не посещают семейных врачей», — заявила тогда Супрун.

Эти слова вызвали настоящий шквал критики, но она не произвела впечатления на чиновников Минздрава. Уже в 2018 году заместитель Супрун Александр Линчевский заявил о том, что лечить онкобольных за рубежом бесполезно, потому что они «всё равно умрут».

В то же время заявления кабмина о «борьбе с коррупцией», которую якобы ведёт Супрун, вызывают большие сомнения на фоне информации о выявленных украинской Счётной палатой многомиллионных нарушениях в Минздраве. Оказалось, что ведомство неэффективно потратило 286 млн гривен, предназначенных для лечения онкобольных в зарубежных клиниках, а 24 млн и вовсе были потрачены с нарушением закона. Супрун же назвала эту критику «политической атакой» со стороны оппонентов.

Также большой резонанс вызвало решение Минздрава разрешить международным фармпроизводителям проводить испытания своих препаратов на украинских гражданах. Как заявил тогда глава Всеукраинского совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк, для многих украинцев участие в испытаниях иностранных компаний может стать единственным шансом получить квалифицированную медицинскую помощь.

Также на Украине сложилась катастрофическая ситуация с вакцинацией населения: система здравоохранения столкнулась с дефицитом вакцин. Это привело к вспышке таких опасных заболеваний, как корь.

Например, всего за одну неделю 2019 года на Украине корью заболели более трёх тысяч человек, большинство из них — несовершеннолетние. Об этом сообщили накануне в Минздраве Украины.

Пятого февраля комитет Верховной рады по здравоохранению принял решение потребовать от Петра Порошенко созыва Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за ситуации с ростом заболеваемости корью. По мнению депутатов, СНБО должен официально объявить в стране эпидемию. Работу же Минздрава по предотвращению заболеваемости комитет Рады считает неудовлетворительной.

Ульяна Супрун заявила, что не станет объявлять в стране эпидемию.

Украинская поликлиника

Reuters

© Gleb Garanich

Ранее Супрун даже обвиняла Москву в том, что та якобы использует «методы гибридной войны» для того, чтобы подорвать доверие украинцев к вакцинации.

Правда, обвинить Россию в кризисе украинской трансплантации Супрун и её помощники всё же не успели. Напомним, с 1 января на Украине не могут проводиться операции по пересадке донорских органов. Причина — банальная халатность Минздрава: из-за ошибок чиновников новый закон о трансплантации не смог вступить в силу, в то время как старые нормы юридическую силу утратили.

Как напомнил в интервью RT Ростислав Ищенко, Супрун даже не врач, «она медсестра, приехавшая из США».

«Судя по всему, она действительно убеждена в правильности своих идей. И, как часто бывает с людьми малообразованными, абсолютно верит в свои возможности. Она очень идеологизированный, но неумный человек. Поэтому её было удобно использовать для разрушения украинского здравоохранения и заведения на украинский рынок иностранных компаний, перераспределения бюджетных средств в их пользу», — пояснил эксперт.

Предвыборные мотивы

Сейчас на Украине в полную силу идёт избирательная кампания, а фигура Супрун крайне раздражает граждан. Ущерб от её реформ очевиден всем — неслучайно её начали называть «доктор Смерть», отмечают эксперты.

«Супрун — удобный объект для нападок оппозиции. Но проблема заключается в том, что сейчас кабмин и президент не могут провести нового и. о. министра здравоохранения. Технически это, конечно, возможно, но на практике новый и. о. просто не будет ничего делать в ожидании смены власти. Де-факто и далее руководить Минздравом будет Супрун, уже в качестве замминистра», — считает Ростислав Ищенко.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Жарихин. По мнению эксперта, Порошенко заступился за одиозную Супрун в преддверии выборов просто потому, что ему уже нечего терять.

«Он ищет поддержки только среди радикалов, а остальные голоса он собирается добирать с помощью фальсификаций. Вместе с тем Радикальная партия атаковала Супрун перед выборами тоже не просто так: они понимают, что если Порошенко у кого-то и будет перетягивать голоса, то у них. «Вор у вора дубинку украл» — так можно охарактеризовать эту ситуацию. Скорее всего, Супрун всё же вернут во главу Минздрава: не украинцы её назначали, не им её и увольнять», — подытожил Владимир Жарихин.

Иностранные послы уже отреагировали на решение Окружного административного суда Киева, вынесенное в отношении Супрун. Посол Соединённого Королевства на Украине Джудит Гоф написала в своём Twitter, что ждёт дальнейших подробностей по этому делу, но при этом обеспокоена потенциальным влиянием этого решения на «жизненно необходимые реформы в области здравоохранения».

Также следят за развитием ситуации в канадском и американском посольствах.

Как пояснил источник RT в украинском кабмине, Ульяну Супрун поддерживают западные партнёры Украины.

«Они требуют вернуть её на свою должность, поэтому данным вопросом занимаются на высшем уровне. К решению проблемы подключилась команда президента. Поэтому решение суда о её восстановлении скоро появится. Никто не хочет ссориться с партнёрами в преддверии выборов президента», — подчеркнул источник.