Ящерица или морская звезда? Возле "Зоны 51" в США нашли "нечто"

Загадочное существо лежит на камне и греется на солнышке. Это чёрное тельце с "руками" и "ногами", где по пять "пальцев" на каждой. Хвост чуть короче, чем конечности. Непонятное животное обнаружила жительница города Боулдер-Сити. 30 июня она решила прогуляться и забрела в сектор, расположенный в сотне километров от "Зоны 51".

"Зона 51" долгое время была засекречена. Это американская военная база в штате Невада, где проводят эксперименты, связанные с системами вооружения и воздухоплаванием. Над территорией "Зоны 51" нельзя летать самолётам. В 2013 году власти Соединённых Штатов признали существование этой базы. До этого о ней частенько говорилось в различных фильмах и сериалах. В одних показывали, что где-то там разбилась летающая тарелка инопланетян, в других - что американские военные держат за высокими заборами пришельцев до сих пор.

Легенды так и остаются легендами, но обнаруженная американкой рептилия была слишком уж необычна. Она одновременно напоминала и ящерицу, и морскую звезду. "Рептилоид" - назвали "нечто" пользователи соцсетей, где видеоролик с существом моментально обрёл популярность. Люди стали строить совершенно фантастические теории, но всё оказалось гораздо проще.

Один из пользователей рассеял все сомнения. Это не "нечто", а самый обычный геккон - небольшая ящерица. К гекконам относятся более 900 видов рептилий. На видео попал геккон с генетической мутацией. Из-за этого он и выглядит весьма необычно.