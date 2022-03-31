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Яровая потребовала от сына Байдена объяснений по биолабораториям США

31 марта 2022, 13:25  •  36 • Политика
Международный комитет Госдумы начнет процедуру подготовки приглашения для дачи пояснений официальных лиц США по деятельности биолабораторий на Украине. Об этом сообщила 31 марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Как отмечается, речь идет об официальном представителе Госдепартамента США Виктории Нуланд и сыне президента страны Хантере Байдене.
«Председателем Госдумы было дано поручение нашему международному комитету начать процедуру подготовки приглашения для дачи пояснений официальных лиц США. Это госпожа Нуланд и Байден-младший», — сообщила Яровая.
Как заявила вице-спикер, которая является сопредседателем комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, в деятельность Международного комитета Госдумы входит оценка фактов и возможностей упреждения любых биотеррористических атак, диверсий и любых агрессивных действий извне, которые могут реально угрожать России и другим странам.
30 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что установлены конкретные должностные лица, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине. Как показали идущие журналистские расследования в западной прессе, кампании были связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом. Отмечается, что в распоряжении Минобороны есть документы, в которых говорится о планах применения киевским режимом беспилотников, способных распылять смертельно опасные вещества.
Ранее 27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «дьявольском плане» США и отметила, что открытые источники и документы уже дают примерное представление о степени вовлеченности политических элит США в военно-биологическую активность на Украине.
25 марта Daily Mail опубликовала электронные письма, из которых следовало, что сын президента США Хантер Байден помог привлечь миллионное финансирование американскому подрядчику Пентагона Black & Veatch на Украине для исследований смертоносных патогенов.
17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.
11 марта в Госдуме сообщили об обращении к Организации Объединенных Наций с требованием расследовать деятельность биолабораторий на Украине. До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины.
Факты наличия биологических лабораторий США на Украине вскрылись после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
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