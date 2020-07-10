Ярость Украины из-за Крыма останется на словах: В Китае назвали главную причину

Несмотря на постоянные угрозы со стороны Киева и Украины в целом и обещания расправиться с Россией и вернуть Крым под свой контроль, эти угрозы и заявления оставались и далее останутся на уровне разговоров, считают в Китае. По мнению журналистов, причина в том, что разница в военной мощи между Россией и Украиной огромна.

В случае начала полномасштабной войны Украина не только не вернёт Крым, но и окажется на грани полной ликвидации, пишет издание. При этом авторы напоминают об участившихся на разных уровнях в Донбассе и России разговорах о проведении референдума о присоединении ДНР и ЛНР к РФ. Отмечается, что в случае принятия решения о проведении такого референдума Киеву придётся каким-то образом отреагировать на это, но, учитывая беззубость Украины, данный шаг просто станет давлением на украинскую сторону. Авторы замечают, что президент Украины Владимир Зеленский - комик, политических способностей у которого крайне мало, и его единственная надежда на помощь со стороны США. Однако США уже неоднократно показали, что они ненадёжны для Киева.

Отмечается также, что на сегодняшний день положение Украины не самое лучшее - о намерении выйти из состава государства уже заявляют и некоторые другие регионы.