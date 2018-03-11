Ярош уже замахнулся на Кубань и Воронеж

На нынешнем укро-шапкозакидательском фоне, который так старательно формируется официальным Киевом, понесло и Дмитрия Яроша. (Кто забыл - это, «размовляя на державной мове», бывший «голова» запрещенных в России экстремистских организаций - «Правого сектора» и основатель того же пошиба "Украинской добровольческой армии".

"Если мы касаемся Донбасса, - размечтался было Ярош, - это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента... Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года".

После этого, по словам Яроша, можно будет подумать о захвате территорий России - для этого, мол, у незалежной «есть потенциал»: "Тут главное - вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь - у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области. - А.Г.), Воронеж".

Впрочем, глава Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников предложил Ярошу еще один сюжет для его розовых, а, скорее, коричневых сновидений: «Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена".

Про этот сон, который вполне может стать явью, Ярош пока молчит...