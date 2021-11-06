Ярош: Украину готовы защищать 10 000 добровольцев

В случае широкомасштабного вторжения РФ до 10 000 украинских добровольцев готовы стать в строй, и они будут задействованы в разных формированиях и по разным схемам.Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил экс-нардеп, бывший лидер «Правого сектора», новоназначенный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дмитрий Ярош.По словам Яроша, он стал добровольцем в 2014 году и за это время служил в разных формированиях. У него в подчинении было около 10 000 человек, подавляющее большинство из них в случае эскалации конфликта на Донбассе готовы опять пойти в добробаты и ВСУ, и сейчас важно всё это организовать и упорядочить.«Если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется — мы об этом знаем, то добровольцы могут задействоваться в очень разных формированиях, разных аспектах и по разным схемам. Всего не могу говорить по понятным причинам. Но добровольческий потенциал будет задействован — об этом даже речи нет», — заверяет Ярош.Комментируя своё назначение советником главнокомандующего ВСУ, Ярош отметил, что в этом нет ничего удивительного, они знакомы много лет — в частности, по войне на Донбассе.Про словам Яроша, приказ о его назначении был ещё 20 октября, но в должности советника он был первый день 2 ноября. Среди задач, поставленных перед Ярошем главкомом, он назвал вовлечение добровольцев в деятельность ВСУ, работу с молодёжью и «много разных аспектов».В пресс-службе Минобороны на запрос LIGA.net ответили, что у них нет права комментировать назначение Яроша советником Залужного.