Ярош угрожает Зеленскому и требует отказаться от Минска-2

На фоне последних экспромтов Владимира Зеленского с закупкой вакцин, локдауном, мобилизацией женщин и детей на войну с Россией и прочих стендапов, активизировался и экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Он даже начал угрожать главе государства: по мнению радикала, именно Зеленский несёт всю ответственность за происходящее, а потому нужно срочно менять ситуацию.«Как по мне, очень желательно, тем политическим силам, которые претендуют на спасительную роль для народа, проснуться от своей политической спячки и, все же, немедленно, менять ситуацию в государстве… Потому что может быть поздно», - заявил националист.По его словам, Зеленский и его окружение – это ликвидаторы украинской государственности, чья деятельность курируется Москвой.Это уже не первый выпад украинского националиста в адрес действующего главы государства. В начале декабря он уже писал у себя на странице в Facebook что Зеленский и украинские олигархи «выкачивают из Украины во время войны за независимость все соки».«Складывается впечатление, что Зеленский уже не беспокоится о своих рейтингах, так как в последние годы представители команды президента и неукраинские олигархи выкачивают из Украины последние ресурсы. При этом, вместо обещанного конца «эпохи бедности» в стране начался кризис макроэкономики, а Зеленский бортанул наших международных партнеров (я от них не в восторге, но…). Далее Зеленский добивает малых и средних украинских предпринимателей. Кроме того, Зеленский благословляет повышение всех тарифов: на газ, электроэнергию, отопление, воду и тому подобное…», - возмутился Ярош.Он требует от национально-патриотических сил проснуться от своей политической спячки и немедленно, менять ситуацию в государстве… потому что может быть поздно.При этом, националистические партии давно не поднимаются в общенациональных рейтингах выше 2%, но Ярош делает вид, что националисты по-прежнему сила, с которой надлежит считаться.«Явно, получил очередной транш от Порошенко – те же лозунги, та же риторика. Маруся Звиробой, но в мужском обличье», - отреагировали на выступление правосека пользователи соцсетей.Действительно, программа Яроша не отличается особой новизной: от требует от Зеленского выйти из «позорных Минских соглашений», уничтожить влияние прокремлевского Медведчука, и провести деолигархизацию.«Вот тогда – цены бы ему не было. И Зеленский бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу», - констатировал радикал.Правда, сам гарант не особо обращает внимание на выпады правосека, однако, и не оставляет такие заявления без внимания. Офис президента уже спустил на Яроша целую ста ручных блогеров. Например, военный эксперт Виктор Аристов заявил, что главными ликвидаторами Украины являются те, кто сделал ее нищей – все те, кто пришли к власти на волне революции достоинства и не оправдал ее. Среди таких блогер назвал Яроша, Порошенко, Яценюка, Гройсмана и прочих.Судя по всему, война между президентом и националистами после праздников перейдет в горячую стадию, а Яроша и его братву вновь призовут на майдан. Экс-правосек уже объявил, что «каждый день пребывания у власти зеленых еврейских мальчиков отбирает будущее у настоящих украинцев», и пора что-то менять. Явно, радикал намекает на необходимость смены власти, в чем заинтересован и его кормилец Петр Порошенко: довольно высокие рейтинги ЕС и протестная активность украинцев (подогреваемая недовольными олигархами, вроде того же Порошенко и Коломойского через ФОП-майдан, акции профсоюзов и тп), позволяют Петру Алексеевичу надеяться на реванш. Как и в 2014-м, он рассчитывает видеть среди своих союзников крайних националистов, отличающихся особой агрессивностью и имеющих опыт сноса власти.